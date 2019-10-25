الشاي, الأخضر, يحفز, آليات, خلوية, لمكافحة, مرض, السكري,

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بدأت مؤخرا حملات التوعية والتحذير بشأن مخاطر تناول السكر بأشكاله، أو اتباع النظم...
يتبادر إلى أذهان من يبحثون عن حياة صحية أفضل، اختيار الرز أم الخبز في وجبات...
أعلنت إيرينا يارتسيفا، الطبيبة الروسية الأخصائية بالطب العلاجي أن الأسبيرين...
درس فريق بحث دولي كيف تقاوم الأورام السرطانية عملية التليف المصلي، واكتشفوا...
أعلنت البريطانية، سيو رادفورد، بصفتها أما في أكبر عائلة بريطانية، عن حملها...
توصل الباحثون إلى أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى...
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن السمنة تعمل على تراكم الأنسجة الدهنية في الشعب...
تؤثر في طول الإنسان تغيرات في ثمانمائة جزء من الحمض النووي. وكقاعدة هذه التغيرات...
أفادت رئيسة دائرة موسكو لمراقبة جودة المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية،...
افتُتح أول بنك للشعر في العالم في مدينة مانشستر البريطانية، بهدف جعل "تساقط الشعر...