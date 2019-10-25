كلمة, مرتقبة, لنصر, الله, تتناول, الوضع, الداخلي, في, لبنان,

أعلنت قناة "المنار" اللبنانية أن الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله، سيتحدث في كلمة سيلقيها عند الساعة الرابعة من عصر اليوم، عن التطورات الداخلية في البلاد.

وسبق للأمين العام أن تحدث عن المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تشهدها كافة المناطق اللبنانية في اليوم الثالث من اندلاعها، ودعا الجميع إلى تحمل مسؤولية ما حصل في الداخل اللبناني، مطالبا الحكومة بأخذ العبرة مما حدث والعمل بمنهجية جديدة.من جهته، أعرب الرئيس ميشال عون خلال كلمة ألقاها أمس الخميس في اليوم الثامن من الاحتجاجات، عن استعداده للقاء ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء للوصول إلى أفضل النتائج، مضيفا أن الورقة الإصلاحية التي تقدمت بها الحكومة الاثنين الماضي، هي الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان، وإبعاد شبح الانهيار المالي والاقتصادي عنه.ويشهد لبنان لليوم التاسع على التوالي احتجاجات شعبية واسعة تنديدا بالسياسات الحكومية التقشفية وتردي الأوضاع المعيشية التي أثقلت كاهل المواطن.