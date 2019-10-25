كلمة, مرتقبة, لنصر, الله, تتناول, الوضع, الداخلي, في, لبنان,

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أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أخيم شتاينر، أن طفلا تحت سن...
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية السفير سفيان...
حذر رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي من اندلاع مواجهة عسكرية في الفترة القريبة،...
قال رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في كلمة له توجه بها إلى اللبنانيين في...
يواصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري اجتماعاته واتصالاته مع المسؤولين في...
كشفت وكالة "ناسا" الأمريكية أنّ "ثقب الأوزون بالقرب من القطب الجنوبي هذا العام، هو...
تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب...
دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ستنسحب من شمالي سوريا،...
اعتبر وزير العدل مير اوحانا ان فرض عقوبات اقتصادية على ايران يشكل رسالة واضحة...