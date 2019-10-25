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مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، أخيم شتاينر، أن طفلا تحت سن الخامسة يموت كل 12 دقيقة في اليمن، بسبب "نقص المياه والتغذية الأساسية والرعاية الصحية".



وكتب شتاينر، في "تويتر"، أن "برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعمل مع الشركاء والخدمات الإنسانية من أجل بناء السلام في اليمن".


وأعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، قبل أسبوع، أن "نسبة الفقر في اليمن ارتفعت إلى 75 بالمئة مقارنة بـ47 بالمئة خلال عام 2014".


من جهته، طالب رئيس اللجنة العليا للإغاثة في اليمن عبد الرقيب فتح، المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهود لدعم الشعب اليمني، وأكد أن "الوضع الإنساني بحاجة إلى مزيد من الدعم".


وأوضح فتح، أن "التشخيص الدقيق لجذور المشكلة الإنسانية في اليمن، يعتبر مدخلا حقيقيا وصحيحا لوضع حلول لها"، مشيرا إلى أن "الحرب تسببت في كارثة إنسانية حقيقية للشعب اليمني".


وأكد المسؤول اليمني، أن أكثر من 24 مليون شخص أصبحوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية مختلفة، أي 80 بالمئة من تعداد السكان، و14.4 مليون شخص يعانون صعوبة الوصول إلى مياه الشرب الصحية والصرف الصحي، إضافة إلى 4.5 ملايين شخص يعانون سوء التغذية، بينهم 1.7 مليون طفل وامرأة حامل أو مرضعة، يعانون سوء التغذية الحاد.




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