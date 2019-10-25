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الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية



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حقق إشبيلية الإسباني فوزا كبيرا امس الخميس بثلاثية نظيفة على أف 91 دوديلانج اللوكسمبورجي في المجموعة الأولى من الدوري الأوروبي لكرة القدم على ملعب رامون سانشيز بيزخوان معقل إشبيلية.



ولعب النصراوي مؤنس دبور 90 دقيقة في المباراة حيث قدم مباراة رائعة , واثار ادائه اعجاب المدرب والصحافة الاسبانية التي اشادت بادائه مشيرة الى انه من نوعية اللاعبين الذين يضيفون رونقا خاصا لكل فريق يلعب فيه.

سجل أهداف إشبيلية لاعب الوسط الأرجنتيني فرانكو بازكيز (ق48-75) ومنير حدادي (ق78).



وبذلك يرتفع رصيد إشبيلية إلى تسع نقاط ليعزز صدارته للمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد أف 91 دوديلانجي عند 3 نقاط في المركز الثالث، على بعد نقطة من كارباج الثاني في الترتيب.


تصوير - afp 




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