الجش - القاء قنبلة صوت على بيت رئيس المجلس المحلي الياس الياس ومحاولة حرق سيارة في ساحة البيت

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افادت مصادر محلية بمقتل الشاب فراس عصام الشايب (20 عاما)، صباح اليوم في نابلس، عقب...
عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "وصل بلاغ...
اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على استهداف بيت وسيارة موظف في مجلس محلي دير حنا...
فجر اليوم الجمعة ، اقتحمت الجرافات وقوات كبيرة من الشرطة مدينة الطيبة، وهدمت بيت...
اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...
قامت كيرسيكا ليهتو-أساينين، سفيرة فنلندا الجديدة لدى دولة إسرائيل، اليوم...
اسفر اطلاق نار في بلدة ابو سنان مساء اليوم الخميس عن اصابة شاب بجراح...
الشرق الأوسط في طريقه نحو سيطرة كاملة من قبل الإمبراطورية التركية والامبراطورية...
في الرملة أصيب شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاما بعد ظهر اليوم بجروح متوسطة طعنا بآلة...
اصطدمت سيارة ظهر اليوم الخميس بواجهة محل تجاري في مدينة الناصرة . واسفر الحادث...