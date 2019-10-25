الجش - القاء قنبلة صوت على بيت رئيس المجلس المحلي الياس الياس ومحاولة حرق سيارة في ساحة البيت

تحقق شرطة لواء الشمال في ملابسات اقدام مجهول على القاء قنبلة صوت على بيت الياس الياس رئيس مجلس محلي الجش فجر اليوم الجمعة .

وافادت الشرطة انه كانت هناك ايضا محاولة لاضرام النار في سيارة كانت جاثمة في ساحة البيت الا ان المحاولة باءت بالفشل .ولم تعرف بعد خلفية الحادث فيما اشارت الشرطة الى انها تحقق في كل الاتجاهات .