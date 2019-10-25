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الجش - القاء قنبلة صوت على بيت رئيس المجلس المحلي الياس الياس ومحاولة حرق سيارة في ساحة البيت



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



تحقق شرطة لواء الشمال في ملابسات اقدام مجهول على القاء قنبلة صوت على بيت الياس الياس رئيس مجلس محلي الجش فجر اليوم الجمعة .



وافادت الشرطة انه كانت هناك ايضا محاولة لاضرام النار في سيارة كانت جاثمة في ساحة البيت الا ان المحاولة باءت بالفشل .



ولم تعرف بعد خلفية الحادث فيما اشارت الشرطة الى انها تحقق في كل الاتجاهات .




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