مصرع, شاب, (25, عامًا), بعد, تعرضه, للدهس, على, شارع, رقم, 20,

عمم الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء، بيانا على وسائل الإعلام، جاء فيه: "وصل بلاغ الى مركز نجمة داوود الحمراء، مفاده تعرض شاب (25 عامًا) للدهس من قِبل عابرة، على شارع رقم 20، في تل أبيب، وعليه هرع طاقم من المسعفين والمضمدين التابع للمركز الى مكان الحادث، وتم العثور على المصاب، تم تقديم الإسعافات الأولية له ومحاولة إنعاشه، إلا أنّه تم إقرار وفاته في المكان، متأثرًا بجراحه البالعة" وفقا للبيان.