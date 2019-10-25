تخطى الاعلان
البحث
اخبار
اخبار محلية
اخبار عالمية
رياضة
رياضة عالمية
رياضة محلية
يورو 2016
الكلاسيكو
فن
فن العالم العربي
فن عالمي
صحة ومراة
وفيات
فوت شوف
ابراج
مناسبات سعيدة
منطقة الناصرة
منطقة حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
منطقة شفاعمرو
منطقة القدس
الجنوب
منطقة عكا
منطقة البطوف
اخر الاخبار
2019-10-25 11:20:57
فيديو - مقتل الشاب فراس الشايب (20 عاما) بإطلاق نار خلال إزالة التعديات في نابلس
|
2019-10-25 11:00:00
كلمة مرتقبة لنصر الله تتناول الوضع الداخلي في لبنان
|
2019-10-25 11:00:12
مسؤول أممي: طفل يمني يموت كل 12 دقيقة
|
2019-10-25 09:38:21
الصحافة الاسبانية تشيد باداء النصراوي مؤنس دبور مع اشبيلية ومساهمته بفوز فريقه على دوديلانج اللوكسمبورجي بثلاثية
|
2019-10-25 09:26:21
الجش - القاء قنبلة صوت على بيت رئيس المجلس المحلي الياس الياس ومحاولة حرق سيارة في ساحة البيت
|
2019-10-25 09:23:45
مصرع شاب (25 عامًا) بعد تعرضه للدهس على شارع رقم 20
|
2019-10-25 08:29:30
اطلاق نار على بيت وسيارة موظف مجلس محلي في دير حنا
|
2019-10-25 08:26:51
هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة بحجة البناء غير المرخص
|
2019-10-25 06:21:38
الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار
|
2019-10-25 06:19:55
الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي
|
2019-10-24 23:37:56
سفيرة فنلندا تقوم بزيارتها الرسمية الاولى للناصرة
|
2019-10-24 18:58:05
هبّة لبنان.. الآن أو ابداً
|
2019-10-24 17:51:01
مقتل الشاب تيسير سالم باطلاق نار في عكا
|
2019-10-24 17:25:11
المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الرئيس التركي يسعى لتثبيت الخلافة العثمانية والمرشد الأعلى الإيراني يريد إعادة الإمبراطورية الفارسية
|
2019-10-24 15:26:21
اصابة شاب بعد تعرضه للطعن قرب السوق البلدي بالرملة
|
الرئيسية
| فوت شوف
|
طباعة
|
الارسال الى صديق
شجار بين سائق تكسي وسكير ونهاية غير متوقعة
2019-10-25 08:46:18
| |
اضافة تعليق
Tweet
Tweet
شجار بين سائق تكسي وسكير ونهاية غير متوقعة
كلمات متعلقة
شجار, بين, سائق, تكسي, وسكير, ونهاية, غير, متوقعة,
تابعونــا
بالمال ولا بالعيال!
2019-10-25
|
08:47:07
...
توثيق مخيف لاطلاق النار على شاب امس في عكا مما تسبب بوفاته
2019-10-25
|
08:42:58
...
رضيع عربي من البلاد يلعب بمسدس واتهام والده ومحاميه يعقب
2019-10-25
|
08:39:55
...
ناشطة سعودية تثير جدلا بفيديو جديد
2019-10-24
|
09:06:08
...
بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب يسبح عكس التيار
2019-10-24
|
09:04:01
...
حدث ذات يوم في البرازيل
2019-10-24
|
09:01:59
...
الأسد في إدلب
2019-10-23
|
09:05:14
...
لحظة ضرب إعصار مدمر مدينة دالاس الأمريكية
2019-10-23
|
09:04:28
...
الروسي حبيب نورمحمدوف حبيب في ضيافة الشيف التركي الشهير بوراك
2019-10-23
|
09:02:25
...
لأول مرة.. تاكسي طائر يحلق في سماء سنغافورة
2019-10-23
|
09:01:18
...
قد يهمك ايضا
شجار بين سائق تكسي وسكير ونهاية غير متوقعة
هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة بحجة البناء غير المرخص
رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج
شجار عنيف في معليا واصابة خطيرة لشاب من سخنين
اصابة خطيرة خلال شجار في معليا
دوري ابطال اوروبا
يورو 2016
مدبلج
باب الحارة 8
مأمون وشركاه
العشق الأسود
بث مباشر
دوابشة
دوما
من النظرة الثانية
وادي الذئاب
The voice
احلى صوت
باب الحارة
مسلسلات رمضان
بث مباشر
ريال مدريد
برشلونة
الكويت
سيارات الكويت
وظائف في الكويت
متل القمر
kids
اصابة
سائق
حادث
طرق
حيفا
شاحنة
قرب حيفا
شرطة
اسعاف
حادث
طرق
محمد
وليد
جبارين
مصرع
وفاة
الشاب
شجرة
انهارت
انهيار
على
حافلة
باص
اصابة
خطيرة
بالغة
شابة
مسافرة
منتزه
نتسيرت
عيليت
اعتداء
على عرب
مشتبها
عميل
شرطة
سري
يوقع
47
عربيا
المثلث
الجنوبي
نتانيا
سلاح
غير
مرخص
تجارة
مصرع
عامل
ورشة
بناء
قرب
نتانيا
سقط
علبيه
جسم
خالد
سويطات
ثقيل
شارون
حلف
الطباش
حادث
عمل
شرطة
نتانيا
شفاييم
اسعاف
خط
شعارات
معادية
للعرب
ابو
غوش
القدس
الشرطة
تحقيق
جدران
حائط
كتابات
وجيه
كيوف
رئيس
مجلس
عسفيا
مشتبه
تحرش
جنسي
افعال
مشينة
ادلة
قاعدة
الشرطة
التحقيق
المسجد
الاقصى
صلاة
الجمعة
شوارع
منع
دخول
المصلين
قطع
الكهرباء
شركة
اصحاب
محلات
تجارية
قرية
نحف
مدخل
استياء
عارم
ترخيص
احتراق
بيت
3
طةابق
قرية
حرفيش
دون
اصابات
اضرار
جسيمة
خسائر
مادية
جبل
الشيخ
ثلوج
موقع
تزلج
فتح
ابوابه
استقبال
المتنزهين
زوار
أمجد
عدوي
خالد
استضافة
شاب
يهودي
متضرري
حرائق
حيفا
بيته
تبرع
طعام
رجال
اطفاء
تحريض
موجة
عرض
ازياء
تل
ابيب
يرون
مصمم
مينكوفسكي
كوفية
سلام
الخليل
صيام
مرضى
رمضان
سكري
مؤتمر
طبي
مستشفى
الانجليزي
الناصرة
أطباء
الناصرة
حيفا
المثلث الشمالي
المثلث الجنوبي
شفاعمرو
القدس
الجنوب
عكا
مسلسلات رمضان 2015
الصنارة موبايل mobile
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com
الرئيسية
|
أتصل بنا
|