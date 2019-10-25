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ميا خليفة تطلب السماح من اللبنانيين



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبرت ممثلة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة عن تضامنها مع وطنها الاصلي في ظل الانتفاضة الشعبية التي يشهدها حاليا.



غير أن ميا خليفة، وردا على احد متابعيها عبر حسابها على تويتر، شكت من منعها من الدخول الى لبنان حيث قالت: “انا ممنوعة من دخول وطني الاصلي ولكني لن اتوقف عن اخبار الجميع كم هو بلد جميل ومن اكثر الاماكن حميمية في العالم”.

 وتابعت ميا خليفة “استطيع ان اسامح وأمل ان يستطيعوا ذلك ايضا”.


وردا على احد المحامين اللبنانيين الذي قال لها انها لم تفعل شيء كي تطلب المسامحة مؤكدا ان القانون يكفل حمايتها اجابت ميا خليفة انها تخشى التهديدات بالقتل التي كانت تلقتها في حال عودتها الى لبنان.




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