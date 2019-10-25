في, سبيل, ضم, رونالدو, الجديد.., يوفنتوس, يخصص, مبلغا, كبيرا,

تحدثت صحف إيطالية عن عزم يوفنتوس الإيطالي، تعزيز الفريق، وذلك من خلال العمل على إتمام صفقة مهمة للنادي.

ووفق ما نقل موقع "يوروسبورت" عن صحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت"، فإن إدارة "السيدة العجوز" ترغب بضم لاعب بمقدوره تعويض مكان كريستيانو رونالدو بعد سنوات قليلة.ووفق الصحيفة الإيطالية، فإن التركيز منصب على لاعب شاب يتمتع بإمكانيات هائلة، علما أن إدارة يوفنتوس خصصت ما يقارب الـ300 مليون يورو، في سبيل ضم مثل هذا اللاعب.ورشحت الصحيفة كيليان مبابي هذا إلى جانب نجم سالزبورغ النرويجي الشاب إيرلينغ هالاند، والذي أصبح أول لاعب يسجل 6 أهداف بأول 3 مباريات له بدوري الأبطال.