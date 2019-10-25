اطلاق, نار, على, بيت, وسيارة, موظف, مجلس, محلي, في, دير, حنا,

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واسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.الصورة توضيحية

اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على استهداف بيت وسيارة موظف في مجلس محلي دير حنا بوابل من الرصاص.

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