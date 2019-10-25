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اطلاق نار على بيت وسيارة موظف مجلس محلي في دير حنا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اقدم مجهولون فجر اليوم الجمعة على استهداف بيت وسيارة موظف في مجلس محلي دير حنا بوابل من الرصاص.



واسفر الحادث عن اضرار دون اصابات تذكر .



وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.


الصورة توضيحية 
اطلاق نار على بيت وسيارة موظف مجلس محلي في دير حنا




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