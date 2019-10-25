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هدم منزل قيد الإنشاء في الطيبة بحجة البناء غير المرخص



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجر اليوم الجمعة ، اقتحمت الجرافات وقوات كبيرة من الشرطة مدينة الطيبة، وهدمت بيت عائلة محمود رمضان مصاروة بحجة البناء غير المرخص.



بلدية الطيبة استنكرت ونددت بعملية هدم  بيت قيد الإنشاء  لمحمود مصاروة بمنطقة وادي حمدان ، حيث قامت وحدة رقابة البناء القطرية مؤججة  بقوات كبيرة من الشرطة  فجر اليوم بهدم الأساسات رغم وجود تخطيط اولي للمنطقة ، بحجة البناء الغير مرخص .

وجاء في بيان بلدية الطيبة :" ان هذا المنعطف الخطير بتعامل السلطة بملف محمود مصاروة وهدم اساسات بيته ( وبهذا التوقيت بالذات ) هو استمرار لسياسة القمع والتمييز العنصري ضد ابناء شعبنا . 

بلدية الطيبة قامت بتقديم عدة مقترحات هندسية لإنقاذ ما تم هدمه الا ان السلطات الغاشمة ابت ان تنفذ مخططاتها من سياسة الهدم والتشريد . 


اننا نحمل الحكومة والمؤسسة  المسؤولية الكاملة للهدم وخاصة انه توجد طروحات هندسية قدمت لدوائر التخطيط لإنقاذ البيت . 


ومن هنا ندعوا جميع اهالي الطيبة عدم منح السلطة الغاشمة التسلل لتفتن بين ابناء البلد الواحد والشعب الواحد ، ان قضيتنا واحدة ومسلسل هدم البيوت يستهدفنا جميعاً في وطننا الذي لا وطن لنا سواه 


بلدية الطيبة وقفت وستستمر بالوقوف بجانب ابن الطيبة محمود مصاروة وعائلته ، ونقول لهم نحن معكم ونشد على اياديكم ، انتم اصحاب الارض وأنتم اصحاب الحق . ونقول للسلطة الغاشمة هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون . 


وسنستمر بتقديم الطروحات الهندسية لحل ضائقة الارض والمسكن .




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