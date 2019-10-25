كوخافي يحذّر من مغبة الانزلاق الى مواجهة عسكرية

حذر رئيس هيئة الأركان افيف كوخافي من اندلاع مواجهة عسكرية في الفترة القريبة، بسبب التغييرات في الشرق الأوسط.وأوضح الجنرال كوخافي ان الوضع في الجبهتين الشمالية والجنوبية هش ومتوتر، وقد يتدهور الى معركة على الرغم من ان "الأعداء لا يرغبون في خوض حرب".وأشار الى ان الجبهة الشمالية هي التحدي الاستراتيجي الرئيسي، حيث التموضع العسكري الإيراني في سوريا ومشروع الصواريخ الدقيقة الذي تقوده طهران.ونوه رئيس هيئة الأركان بان ايران تستغل مناطق الدول الضعيفة غير القابلة على تطبيق سيادتها بشكل كامل. وبين ان لبنان وقع في اسر حزب الله، حيث شكل الحزب جيشا خاصا به فضلا عن انه يتحكم عمليا في سياستها الأمنية.وعرض كوخافي خطة جديدة متعددة السنوات، تشمل شراء معدات قتالية ذات قدرة تدميرية، وتحسين الوسائل الدفاعية للتصدي للطائرات المسيرة في المنطقتين الشمالية والجنوبية.ووردت اقوال كوخافي في سياق حديث مع مراسلين عسكريين بحسب موقع "مكان" العبري.