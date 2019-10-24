تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-25 06:21:38 الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار |  2019-10-25 06:19:55 الأردن: نتابع التطورات الصحية المتعلقة بالأسيرة هبة اللبدي |  2019-10-24 23:37:56 سفيرة فنلندا تقوم بزيارتها الرسمية الاولى للناصرة‎ |  2019-10-24 18:58:05 هبّة لبنان.. الآن أو ابداً |  2019-10-24 17:51:01 مقتل الشاب تيسير سالم باطلاق نار في عكا |  2019-10-24 17:25:11 المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الرئيس التركي يسعى لتثبيت الخلافة العثمانية والمرشد الأعلى الإيراني يريد إعادة الإمبراطورية الفارسية |  2019-10-24 15:26:21 اصابة شاب بعد تعرضه للطعن قرب السوق البلدي بالرملة |  2019-10-24 13:54:12 عون: الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان |  2019-10-24 13:45:31 ولادة طفل من دون وجه.. والقصة تهز البرتغال |  2019-10-24 13:23:31 سيارة "تقتحم" مقهى وسط مدينة الناصرة واصابات طفيفة |  2019-10-24 12:27:27 لبنان.. الحريري يواصل اجتماعاته وكلمة مرتقبة للرئيس |  2019-10-24 12:45:50 السعودية تعوّض مضيفة مغربية بـ187 ألف دولار |  2019-10-24 11:19:06 رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج |  2019-10-24 11:03:28 جامعة كينغز لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان من بيت لحم |  2019-10-24 10:58:41 ادانة شاب يهودي بالعضوية في تنظيم ارهابي ارتكب جريمة قتل 3 افراد من عائلة دوابشة في بلدة دوما |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

سفيرة فنلندا تقوم بزيارتها الرسمية الاولى للناصرة‎



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قامت كيرسيكا ليهتو-أساينين، سفيرة فنلندا الجديدة لدى دولة إسرائيل، اليوم بزيارتها الرسمية الاولى لمدينة الناصرة، استهلتها بزيارة لمدرسة راهبات الفرنسيسكان حيث كانت الراهبة فيليبا عراف، مديرة المدرسة، على رأس مستقبلي السفير ومرافقيها. وقد تحدثت السفيرة إلى الطلبة والمعلمين حول نظام التعليم في بلادها، الذي يعد من الأفضل عالميا، كما جرى الحديث حول امكانيات للتعاون مستقبلا في بعض الفعاليات والمشاريع.بعد ذلك زارت السفيرة مطرانية اللاتين في الناصرة، حيث التقت مع الاب حنا كلداني، النائب البطريركي للاتين في إسرائيل، والذي أطلعها حول قضايا عدة تهم الكنائس في الارض المقدسة، كما ناقشا الاوضاع في المنطقة.وقد التقت السفيرة على مائدة الغذاء ثلاث سيدات نصراويات من مجالات مختلفة (رنا زهر-كيريني وغيداء ريناوي-زعبي وسوسن توما-شقحة) اللواتي حدثنها عن مجالات عملهن وعن التطورات الحاصلة بمكانة ونشاط النساء العربيات في إسرائيل.كما زارت السفيرة علي سلام، رئيس بلدية الناصرة، الذي اطلعها على عدد من المشاريع التي قامت وتقوم بها البلدية وعن التحديات التي تواجه البلديات العربية، وبحثا الوضع السياسي العام في الدولة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في الحلبة السياسية التي تعيشها الدولة حاليا.واختتمت السفيرة زيارتها إلى الناصرة بزيارة مسجد السلام في الحي الشرقي، حيث كان في استقبالها عدد من الوجهاء الذين حدثوها عن تاريخ المسجد وعن النشاطات التي يقوموا بها وخاصة المشروع الذي بدأوا باتمامه بجوار المسجد.الجدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت بناءا على مشورة قدمها وديع أبونصار، مدير المركز الدولي للاستشارات، للسفيرة والذي رافق السفيرة ونائبتها اليوم في جولتهما بالناصرة.





كلمات متعلقة

سفيرة, فنلندا, تقوم, بزيارتها, الرسمية, الاولى, للناصرة‎,

تابعونــا

الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار الطقس - زخات خفيفة متفرقة من الامطار 2019-10-25 | 06:21:38

اليوم الجمعة، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية المناطق...

مقتل الشاب تيسير سالم باطلاق نار في عكا مقتل الشاب تيسير سالم باطلاق نار في عكا 2019-10-24 | 17:51:01

اسفر اطلاق نار في بلدة ابو سنان مساء اليوم الخميس عن اصابة شاب بجراح...

المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الرئيس التركي يسعى لتثبيت الخلافة العثمانية والمرشد الأعلى الإيراني يريد إعادة الإمبراطورية الفارسية المحامي زكي كمال ل”الصنارة”:الرئيس التركي يسعى لتثبيت الخلافة العثمانية والمرشد الأعلى الإيراني يريد إعادة الإمبراطورية الفارسية 2019-10-24 | 17:25:11

الشرق الأوسط في طريقه نحو سيطرة كاملة من قبل الإمبراطورية التركية والامبراطورية...

اصابة شاب بعد تعرضه للطعن قرب السوق البلدي بالرملة اصابة شاب بعد تعرضه للطعن قرب السوق البلدي بالرملة 2019-10-24 | 15:26:21

في الرملة أصيب شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاما بعد ظهر اليوم بجروح متوسطة طعنا بآلة...

سيارة "تقتحم" مقهى وسط مدينة الناصرة واصابات طفيفة سيارة "تقتحم" مقهى وسط مدينة الناصرة واصابات طفيفة 2019-10-24 | 13:23:31

اصطدمت سيارة ظهر اليوم الخميس بواجهة محل تجاري في مدينة الناصرة . واسفر الحادث...

جامعة كينغز لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان من بيت لحم جامعة كينغز لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان من بيت لحم 2019-10-24 | 11:03:28

منحت جامعة كينغز لندن " King’s College London"مديرة معهد الصحة العامة والمجتمعية ريتا...

ادانة شاب يهودي بالعضوية في تنظيم ارهابي ارتكب جريمة قتل 3 افراد من عائلة دوابشة في بلدة دوما ادانة شاب يهودي بالعضوية في تنظيم ارهابي ارتكب جريمة قتل 3 افراد من عائلة دوابشة في بلدة دوما 2019-10-24 | 10:58:41

أدانت المحكمة المركزية في اللد اليوم شابا يهوديا بالعضوية في تنظيم إرهابي له ضلع...

اختتام اليوم التحضيري للعام الأكاديمي الوشيك في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا اختتام اليوم التحضيري للعام الأكاديمي الوشيك في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا 2019-10-24 | 10:54:41

" هذا اليوم التحضيري المميز الذي نحن امامه اليوم بمضمونه ومحتوياته وحضوره...

تمديد أمر حظر نشر في جريمة قتل عنان لوابنة رميا بالرصاص في الناصرة تمديد أمر حظر نشر في جريمة قتل عنان لوابنة رميا بالرصاص في الناصرة 2019-10-24 | 10:52:03

عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الخميس، جاء فيه: "أصدرت...

شجار عنيف في معليا واصابة خطيرة لشاب من سخنين شجار عنيف في معليا واصابة خطيرة لشاب من سخنين 2019-10-24 | 10:28:58

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرئيل للاعلام العربي: وقع ليلة امس شجار...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدارس كفر كنا مجاهد عواوده رئيس مجلس محلي جولة تفقدية مصنع عامل الجديدة المكر سقوط مصنع حيفا حادث ضبط 30 الف بيضة غير صالحة استهلاك أدمي بيت مدينة شفاعمرو توقيف صاحب البيت اصابة عامل حادث عمل ورشة بلدة كفر ياسيف سقط عليه جسم ثقيل مستشفى شرطة حريق هائل يقترب من البيوت قرية الرينة الشرطة اطفاء اخماد شعبية عرابة تظاهرة رفع شعارات الحركة الاسلامية نصرة قرية اللجنة طمرة شاب يعثر على صندوق مليء الشرطة استنفار مدينة قنابل ضياء زبيدي القريناوس محمد اللد رهط طب دراسة جامعة رومانيا حادث طرق خديجة ابو غزالة اخصائية اجتماعية ام الفحم اطلاق نار تظاهرة تضامن مقر شرطة ام الفحم التوقيع امر منع سفر الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية يافة الناصرة مصروة احمد بهاء دعش عمليات ضد جنود الجلمة القدس زاهر ناصر الوالد الاب الثاكل لا تسافري ليان بكاء المرحومة عملية اسطنبول المئات المزايا الضريبية تأجيل القدس مظاهرة مكاتب الحكومة احتجاجا مواجهات طفل من الشمال مستشفى رمبام حيفا ابتلع عقد مغناطيسي عن طريق الخطأ مصرع الشاب راشي ابو جنب يركا متأثرا جراجه قرية حادث طرق الشيخ دنون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com