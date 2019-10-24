سفيرة, فنلندا, تقوم, بزيارتها, الرسمية, الاولى, للناصرة‎,

قامت كيرسيكا ليهتو-أساينين، سفيرة فنلندا الجديدة لدى دولة إسرائيل، اليوم بزيارتها الرسمية الاولى لمدينة الناصرة، استهلتها بزيارة لمدرسة راهبات الفرنسيسكان حيث كانت الراهبة فيليبا عراف، مديرة المدرسة، على رأس مستقبلي السفير ومرافقيها. وقد تحدثت السفيرة إلى الطلبة والمعلمين حول نظام التعليم في بلادها، الذي يعد من الأفضل عالميا، كما جرى الحديث حول امكانيات للتعاون مستقبلا في بعض الفعاليات والمشاريع.بعد ذلك زارت السفيرة مطرانية اللاتين في الناصرة، حيث التقت مع الاب حنا كلداني، النائب البطريركي للاتين في إسرائيل، والذي أطلعها حول قضايا عدة تهم الكنائس في الارض المقدسة، كما ناقشا الاوضاع في المنطقة.وقد التقت السفيرة على مائدة الغذاء ثلاث سيدات نصراويات من مجالات مختلفة (رنا زهر-كيريني وغيداء ريناوي-زعبي وسوسن توما-شقحة) اللواتي حدثنها عن مجالات عملهن وعن التطورات الحاصلة بمكانة ونشاط النساء العربيات في إسرائيل.كما زارت السفيرة علي سلام، رئيس بلدية الناصرة، الذي اطلعها على عدد من المشاريع التي قامت وتقوم بها البلدية وعن التحديات التي تواجه البلديات العربية، وبحثا الوضع السياسي العام في الدولة، خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار في الحلبة السياسية التي تعيشها الدولة حاليا.واختتمت السفيرة زيارتها إلى الناصرة بزيارة مسجد السلام في الحي الشرقي، حيث كان في استقبالها عدد من الوجهاء الذين حدثوها عن تاريخ المسجد وعن النشاطات التي يقوموا بها وخاصة المشروع الذي بدأوا باتمامه بجوار المسجد.الجدير بالذكر أن هذه الزيارة جاءت بناءا على مشورة قدمها وديع أبونصار، مدير المركز الدولي للاستشارات، للسفيرة والذي رافق السفيرة ونائبتها اليوم في جولتهما بالناصرة.