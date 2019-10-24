هبّة, لبنان.., الآن, أو, ابداً,

ما يدور في لبنان لا يقل أهمية عن ثورة يوليو والثورات العربية الأخرى.. في لبنان ثورة تَبُث الأمل والحياة في جسم العالم العربي المريض..

شعب لبنان منتفض.. دبت فيه الروح بعد ان لعبت فيه الطائفية سنوات وفرضت الظلمة الدامسة - لينقل العالم العربي الى ركب الحضارة, بعد أن امتدت شرارة من الحريق الهائل الذي شبّ في لبنان وتسللت منه الى الشارع اللبناني أجمع.. لتدفع الشعب في احتجاجات عارمة حوّلت الطائفية والشعور بالظلم الى شرارة تضيء دياجير الظلام بهالات الشموس التي لا تريد أن تنطفئ إلا بعد نجاح هذه الثورة!إنها ثورة وحدة وطنية لا يقف أمامها أيّ حزب كان.صرخ المحتجون, نساءً ورجالاً وأطفالا,ً مسيحيين ومسلمين ودروزاً, شيعة وسنة, نريد "إسقاط الحكم بكل رموزه"!الغضب الشعبي يدور حول الفساد الكبير الذي جعل المواطنين يتساءلون: "من أين لك هذا؟ عم تلعب بالملايين".المظاهرات تتمحور حول التعبير عن المحنة الاقتصادية التي تتجاوز الاختلافات الطائفية والفروقات الاجتماعية, وهدر ملايين الأموال على التهرب الضريبي وكذلك سرقة أموال الشعب.عصر الثورات يثبت للعرب ولغيرهم أنه لم ينته, ثورة الفساد ضد الحكام لا يقف أمامها أي سور حتى ولو كان منيعاً من الاسمنت المسلح, اذ لا بد وأن ينهار.ما حدث في لبنان لا يقل أهمية عما يحدث الآن في تشيلي وفي بوليڤيا في أمريكا اللاتينية حول محناتهم الاقتصادية.في لبنان تختلف المعادلة. فهي ثورة سلمية يتخللها الفرح والمرح وخفة الدم.بينما في أمريكا اللاتينية يتخلل الثورة النهب والسلب واستعمال السلاح وغيرها.شعارات المتظاهرين: لبنان للشعب, الوطن ليس للأغنياء فقط والوطنية ليست للفقراء.* * *بدها شوية توضيح...- بدأ چانتس مفاوضات تشكيل حكومة.. بعد 11 عاماً هل انتهى احتكار نتنياهو وسارة؟!- لأول مرة 100 مليون صيني على قائمة الـ " الأغنى في العالم" ويتجاوزون الأمريكيين.. بدنا كم فلسطيني من بلدنا في القائمة..

- بعض أغنياء لبنان أصحاب المليارات: فؤاد السنيورة, نبيه برّي, ميشيل المر, وليد جنبلاط, سعد الحريري ورندا بري.

ڤيدا مشعور

25/10/2019