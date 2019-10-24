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اصابة خطيرة باطلاق نار في عكا



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اسفر اطلاق نار في مدينة عكا مساء اليوم الخميس عن اصابة شاب بجراح خطيرة.


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى المستشفى لاستكمال العلاج.

الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اصابة خطيرة باطلاق نار في عكا




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