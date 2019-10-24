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اصابة شاب بعد تعرضه للطعن قرب السوق البلدي بالرملة



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في الرملة أصيب شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاما بعد ظهر اليوم بجروح متوسطة طعنا بآلة حادة قرب السوق البلدي. 



وتم نقله الى مستشفى يتسحاق شامير في تصريفين لتلقي العلاج الطبي.
اصابة شاب بعد تعرضه للطعن قرب السوق البلدي بالرملة




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