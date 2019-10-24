اصابة, شاب, بعد, تعرضه, للطعن, قرب, السوق, البلدي, بالرملة,

في الرملة أصيب شاب يبلغ من العمر ثلاثين عاما بعد ظهر اليوم بجروح متوسطة طعنا بآلة حادة قرب السوق البلدي.وتم نقله الى مستشفى يتسحاق شامير في تصريفين لتلقي العلاج الطبي.

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سيارة "تقتحم" مقهى وسط مدينة الناصرة واصابات طفيفة 2019-10-24 | 13:23:31 اصطدمت سيارة ظهر اليوم الخميس بواجهة محل تجاري في مدينة الناصرة . واسفر الحادث...

جامعة كينغز لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان من بيت لحم 2019-10-24 | 11:03:28 منحت جامعة كينغز لندن " King’s College London"مديرة معهد الصحة العامة والمجتمعية ريتا...

ادانة شاب يهودي بالعضوية في تنظيم ارهابي ارتكب جريمة قتل 3 افراد من عائلة دوابشة في بلدة دوما 2019-10-24 | 10:58:41 أدانت المحكمة المركزية في اللد اليوم شابا يهوديا بالعضوية في تنظيم إرهابي له ضلع...

اختتام اليوم التحضيري للعام الأكاديمي الوشيك في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا 2019-10-24 | 10:54:41 " هذا اليوم التحضيري المميز الذي نحن امامه اليوم بمضمونه ومحتوياته وحضوره...

تمديد أمر حظر نشر في جريمة قتل عنان لوابنة رميا بالرصاص في الناصرة 2019-10-24 | 10:52:03 عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الخميس، جاء فيه: "أصدرت...

شجار عنيف في معليا واصابة خطيرة لشاب من سخنين 2019-10-24 | 10:28:58 جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرئيل للاعلام العربي: وقع ليلة امس شجار...

احتراق سيارة في موقف سيارات أرضي بحيفا واضرار جسيمة 2019-10-24 | 09:54:15 جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

استمرار إضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية‎ 2019-10-24 | 08:52:09 يستمر لليوم الثاني على التوالي اضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية حيث سيوقف...

اطلاق نار على سيارة وبيت المحامي عبدالله جابر من الطيبة 2019-10-24 | 08:36:35 قام مجهولون فجر اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل وسيارة المحامي...