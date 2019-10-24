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عرض سحري للأطفال في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو



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  في إطار المشروع المجتمعي "نلتقي في مزراحي طفحوت" الذي يتم ضمنه تنظيم نشاطات ممتعة للأطفال ومحاضرات إثراء للكبار في الفروع المختلفة في أنحاء البلاد لخدمة المجتمع، نلتقي في فرع شفاعمرو، يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019، الساعة 17:00، مع الساحر والمهرّج عمو شوشو، محبوب الأطفال، في عرض يدمج فيه ألعابًا سحرية يشرك فيها الأطفال ويتيح لهم أن يقوموا بأنفسهم بتنفيذ أعمال سحرية.



 يقوم شوشو في العرض بتفعيل الأطفال من خلال الرقص والحركة وبتوزيع بالونات بأشكال وألوان يحبّها جميع الأطفال.​


 يذكر أن العرض ملائم لأطفال تتراوح أعمارهم بين 3 الى 8 سنوات، ويتم بحضور الأهل المرافقين لأطفالهم.


تجدر الإشارة الى أن فعالية "نلتقي في مزراحي طفحوت" ستقام هذه السنة في 26 فرعًا في أنحاء البلاد، من بينها 4 فروع تنظم فيها محاضرات خاصة بالوسط العربي: شفاعمرو، سخنين، كفر قاسم وعكا، حيث تتحوّل هذه الفروع الى مكان للقاءات شيّقة وممتعة، يستطيع كل شخص أن يجد فيها محاضرة أو نشاطًا يثير اهتمامه، علمًا أن الفعاليات والمحاضرات منشورة في موقع الإنترنت التابع لبنك مزراحي طفحوت، وهي مفتوحة لزبائن جميع البنوك، دون مقابل. وما على الراغبين في الحضور والمشاركة سوى التسجيل للفعاليات والمحاضرات في المكان المخصص لذلك في موقع الإنترنت الخاص بالبنك أو عبر الهاتف. 


وعليه، ندعوكم لحضور عرض محبوب الأطفال عمو شوشو، في مزراحي طفحوت فرع شفاعمرو، شارع سلطان باشا الأطرش، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 29/10/2019، الساعة الخامسة مساء 17:00.


 يتم التسجيل عبر هاتف رقم: 0776004060، أو في موقع البنك عبر الرابط التالي:  

https://www.mizrahi-tefahot.co.il/he/Nifgashim/Pages/amu_shushu.aspx




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