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عون: الطائفية والفساد أخرتا تقدم لبنان



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون، في كلمة له توجه بها إلى اللبنانيين في اليوم الثامن من الاحتجاجات، إن ما حصل ما كان يجب أن يحصل لكن الطائفية والفساد نخرت عظم لبنان.



وأضاف عون "أن ما نراه اليوم يؤكد أن الشعب اللبناني حي وقادر أن ينتفض ويغير".


وقال الرئيس عون إن "الورقة الإصلاحية هي الخطوة الأولى في إنقاذ لبنان وإبعاد شبح الإنهيار المالي والاقتصادي عنه".


ودعا الرئيس عون المحتجين إلى "أن يكونوا المراقبين لتنفيذ الإصلاحات"، مؤكدا "أنه سيكون الضمانة لهم في تنفيذ هذه الإصلاحات".


وأكد أنه "جاهز للقاء ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى مطالبهم وفتح حوار بناء للوصول إلى أفضل النتائج".


وأكد عون أن "صرخة الشارع لن تضيع وحرية التعبير حق محفوظة للجميع، لكن الأنظمة لا يتم تغييرها في الشارع"، وأضاف: "يجب إقرار قوانين مكافحة الفساد وعلى الشعب اللبناني أن يطالب نوابه بالتصويت عليها"، ودعا إلى "ترك القضاء يحاسب الفاسدين".




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