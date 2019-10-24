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ظافر العابدين يرد على انتقادات لهجته اللبنانية في «عروس بيروت»



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه مسلسله الجديد “عروس بيروت”، إلا أن الفنان التونسي ظافر العابدين تعرض للكثير من الانتقادات بسبب لهجته اللبنانية في العمل، حيث أكدوا أنه لم يتقنها تماما.



الفنان التونسي رد على هذه الانتقادات، خلال لقائه في برنامج “ET بالعربي”، بتأكيده على أنه يحترم رأي من لم تعجبهم لهجته اللبنانية، ورأوا أنها لم تكن مضبوطة في بعض المواضع.


وأضاف إنه كانت لديه حرية اختيار لهجته في مسلسل “عروس بيروت”، كان من الممكن عن طريق التحكم في القصة أن تكون لهجته هي اللهجة المصرية التي أتقنها، لكنه رفض أن يختار الخيار السهل، وحاول قدر استطاعته أن يكون مخلصا للهجة والعمل.


الفنانة التونسي أكد  الدور شكل بالنسبة له تحديا  كبيرا كممثل، حيث حاول الاقتراب من الشخصية، وتقريب واقعها للجمهور.


وكان الفنان التونسي ظافر العابدين قد كشف مؤخرا عن استعداداته قبل تصوير المسلسل، حيث أكد أنه تلقى دروسا كثيرة في اللهجة اللبنانية، كما حرص على مشاهدة الكثير من الأعمال اللبنانية ليستطيع نطقها بطريقة سليمة.




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