الرز, أم, الخبز.., أيهما, أفضل, لصحة, الإنسان؟,

يتبادر إلى أذهان من يبحثون عن حياة صحية أفضل، اختيار الرز أم الخبز في وجبات الطعام، إلا أن باحثين أكدوا أن اختيار أحدهما يعتمد على أهدافك الغذائية.

الرز يوفر المزيد من الفيتامينات والمعادن، لكن الخبز أقل في السعرات الحرارية والكربوهيدرات، فالأشخاص الذين يستهلكون الخبز يزنون أقل ويكون لديهم مستوى السكري في الدم ومستويات الكوليسترول مقارنة بمن يستهلكون الرز.والرز يعتبر من أهم الحبوب التي يحتاجها جسم الإنسان ومن مميزاته أنه يقدم في جميع الفصول وتكاد لا تخلو مائدة منه، كما يتناوله الكبار والصغار والمرضى والأصحاء، وهناك حوالي 150 صنفا من الرز ، وينتمي الرز لفصيلة النشويات.