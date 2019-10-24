الرز, أم, الخبز.., أيهما, أفضل, لصحة, الإنسان؟,

كلمات متعلقةالرز, أم, الخبز.., أيهما, أفضل, لصحة, الإنسان؟,
أعلنت إيرينا يارتسيفا، الطبيبة الروسية الأخصائية بالطب العلاجي أن الأسبيرين...
درس فريق بحث دولي كيف تقاوم الأورام السرطانية عملية التليف المصلي، واكتشفوا...
أعلنت البريطانية، سيو رادفورد، بصفتها أما في أكبر عائلة بريطانية، عن حملها...
توصل الباحثون إلى أن العمل لساعات طويلة قد يضاعف فرص الإصابة بالصلع لدى...
كشفت دراسة أسترالية حديثة أن السمنة تعمل على تراكم الأنسجة الدهنية في الشعب...
تؤثر في طول الإنسان تغيرات في ثمانمائة جزء من الحمض النووي. وكقاعدة هذه التغيرات...
أفادت رئيسة دائرة موسكو لمراقبة جودة المنتجات الزراعية والمواد الخام والأغذية،...
افتُتح أول بنك للشعر في العالم في مدينة مانشستر البريطانية، بهدف جعل "تساقط الشعر...
كشف طبيب أسنان تجميلي عن الأشياء التي يجب أن تقوم بها النساء للحفاظ على بياض...
إذا كنت تشعر بالإرهاق الشديد، فقد تغفو سريعاً، ولكن إذا كان يومك مريحاً فقد...