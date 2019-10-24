تدرس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم خطوة اتخاذ إجراء قانوني ضد الاتحاد الإسباني للكرة، بعد قرار الأخير بتأجيل مباراة القمة بين ريال مدريد وبرشلونة، لمنتصف ديسمبر القادم.

وكان من المفترض أن تقام قمة "الكلاسيكو"في برشلونة يوم السبت المقبل، لكن تم اتخاذ قرار التأجيل بعد طلب من رابطة الدوري بسبب "الظروف الاستثنائية".وحدثت مظاهرات ضخمة بعد سجن 9 زعماء انفصاليين في كتالونيا، ووقعت الكثير من الاشتباكات مع الشرطة.لكن رابطة الدوري الإسباني في المقابل لم تشعر بالرضا عن الموعد الجديد، بعد قرار الاتحاد بإقامة المباراة مساء يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل، وسط علاقة متوترة بين الطرفين.