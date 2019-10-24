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كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في...
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة...
حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة...
حقق برشلونة انتصارا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير "إدين...
قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل...
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد،...
كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، موعد مباراة القمة في الدوري الإسباني،...
كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن أحد اللاعبين، الذين...
كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة...