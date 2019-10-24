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سيارة "تقتحم" مقهى وسط مدينة الناصرة واصابات طفيفة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصطدمت سيارة ظهر اليوم الخميس بواجهة محل تجاري في مدينة الناصرة .



واسفر الحادث الذي وقع عن طريق الخطأ وليس بشكل متعمد , عن اصابات طفيفة .


وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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