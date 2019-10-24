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ريما فقيه تضع طفلتها “أميرة”.. اصبحنا خمسة!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رُزقت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بطفلتها الثالثة واطلقت عليها اسم اميرة.



وقد نشرت ريما فقيه صورة تجمعها بزوجها المنتج وسيم صليبي وطفليها واطفالها الثلاثة وعلقت قائلة: “وكان هناك خمسة”.

 
بدوره أعلن وسيم صليبي خبر ولادة طفلته الثالثة ونشر صورة معبّرة من داخل غرفة الولادة، للطفلة أميرة وهي في أحضان والدتها، وكتب معلّقاً: “وصلت أميرة، بشكرك يا الله على عالنعمة”.




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