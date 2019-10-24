ريما, فقيه, تضع, طفلتها, “أميرة”.., اصبحنا, خمسة!,

رُزقت ملكة جمال أمريكا السابقة، اللبنانية الأصل، ريما فقيه بطفلتها الثالثة واطلقت عليها اسم اميرة.

وقد نشرت ريما فقيه صورة تجمعها بزوجها المنتج وسيم صليبي وطفليها واطفالها الثلاثة وعلقت قائلة: “وكان هناك خمسة”.بدوره أعلن وسيم صليبي خبر ولادة طفلته الثالثة ونشر صورة معبّرة من داخل غرفة الولادة، للطفلة أميرة وهي في أحضان والدتها، وكتب معلّقاً: “وصلت أميرة، بشكرك يا الله على عالنعمة”.