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عطال ينافس نجم ميلان على فرصة ريال مدريد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في إطار خطته لتدعيم مركز الظهير الأيمن بصفوفه.



وبحسب موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن ريال مدريد وضع الإيطالي الشاب دافيد كالابريا، ظهير ميلان، لضمه مستقبلًا من أجل التخلص من الصداع المزمن في ذلك المركز.


ويعاني ريال مدريد دفاعيًا هذا الموسم سواء في الدوري أو دوري أبطال أوروبا، كما لا يمتلك بديلًا لأي من الثنائي كارفخال وأودريزولا في مركز الظهير الأيمن، ومع غياب أحدهما، يجد زيدان صعوبة في توفير البديل، على عكس مركز الظهير الأيسر.


وأشار التقرير إلى أن ريال مدريد وضع قائمة تضم 3 مرشحين لشغل هذا المركز، من بينهم دافيد كالابريا لاعب ميلان، ولوكاس كلوسترمان لاعب لايبزيج، والجزائري يوسف عطال لاعب نيس.


ويُعتقد أن هدف ريال مدريد الأول هو مدافع ميلان، والذي يعتبر أساسيًا في صفوف الروسينيري على مدار المواسم الثلاثة الماضية.




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