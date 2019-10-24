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كابول - اختفاء اثار الشابة ملاك ناضل هيبي 22 عاما والشرطة تطلب مساهدة الجمهور في بحث عنها



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن  اختفاء اثار الشابة ملاك ناضل هيبي 22 عاما منذ يوم الاحد 20-10-2019 , وناشدت  الجمهور المساعدة في اعمال البحث عنها .



وافادت الشرطة ان الشابة شوهدت اخر مرة يوم الاحد حوالي الساعة السابعة صباحا حيث خرجت من القرية باتجاه مفرق احيهود ومنذ ذلك الوقت فقدت اثارها وفقد الاتصال بها .




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