كابول - اختفاء اثار الشابة ملاك ناضل هيبي 22 عاما والشرطة تطلب مساهدة الجمهور في بحث عنها

اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة ملاك ناضل هيبي 22 عاما منذ يوم الاحد 20-10-2019 , وناشدت الجمهور المساعدة في اعمال البحث عنها .

وافادت الشرطة ان الشابة شوهدت اخر مرة يوم الاحد حوالي الساعة السابعة صباحا حيث خرجت من القرية باتجاه مفرق احيهود ومنذ ذلك الوقت فقدت اثارها وفقد الاتصال بها .