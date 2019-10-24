جامعة, كينغز, لندن, تمنح, الدكتوراه, الفخرية, لأستاذة, الصحة, العامة, في, جامعة, بيرزيت, ريتا, جقمان, من, بيت, لحم,

منحت جامعة كينغز لندن " King’s College London"مديرة معهد الصحة العامة والمجتمعية ريتا جقمان من بيت لحم ، الدكتوراه الفخرية لإسهاماتها في تطوير الأبحاث الخاصة بالصحة العامة وتطبيقاتها العملية، خاصة في ظروف الحرب وما بعد الصراع.

وشكرت جقمان جامعة كينغز على هذا التكريم، الذي يعد إنجازا لفلسطين ولجامعة بيرزيت ولجميع الأكاديميين الفلسطينيين، الذين يناضلون من أجل الحياة والعدالة رغم كل الظروف المحيطة بهم.يذكر أن جقمان التحقت بجامعة بير زيت منذ عام 1978 وأسست معهد الصحة العامة والمجتمعية في جامعة بيرزيت، وكانت باحثة/ ممارسة في مبادرة العمل الاجتماعي الفلسطيني في ثمانينات القرن الماضي والتي نتج عنها تطوير نموذج الرعاية الصحية الأولية الفلسطيني.وفي تسعينات القرن الماضي، شاركت في تأسيس شبكة إعادة التأهيل المجتمعي لذوي/ات الاحتياجات الخاصة في المجتمع الفلسطيني منذ العام 2000، ركزت على تأثير الظروف القاسية المزمنة، مثل الحرب والتعرض للعنف، على صحة الفلسطينيين/ات ورفاههم/ن، مع التركيز على الصحة النفسية والاجتماعية، ووضع آليات مناسبة لتقييم الصحة والرفاه في ظروف العنف المزمن.وقد نشرت عدداً كبيراً من الأبحاث، سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، كما شاركت في تحرير كتاب بعنوان "الصحة العامة في العالم العربي" في العام 2012 والذي قامت مطبعة جامعة كامبريدج بنشره، وكانت قد حصلت على دكتوراه فخرية من كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية في العام 2011.