جامعة, كينغز, لندن, تمنح, الدكتوراه, الفخرية, لأستاذة, الصحة, العامة, في, جامعة, بيرزيت, ريتا, جقمان, من, بيت, لحم,

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اعلنت الشرطة اليوم الخميس عن اختفاء اثار الشابة ملاك ناضل هيبي 22 عاما منذ يوم...
أدانت المحكمة المركزية في اللد اليوم شابا يهوديا بالعضوية في تنظيم إرهابي له ضلع...
" هذا اليوم التحضيري المميز الذي نحن امامه اليوم بمضمونه ومحتوياته وحضوره...
عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الخميس، جاء فيه: "أصدرت...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرئيل للاعلام العربي: وقع ليلة امس شجار...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
يستمر لليوم الثاني على التوالي اضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية حيث سيوقف...
قام مجهولون فجر اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل وسيارة المحامي...
تحدث زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست...
اليوم الخميس، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية...