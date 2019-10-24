ادانة, شاب, يهودي, بالعضوية, في, تنظيم, ارهابي, ارتكب, جريمة, قتل, 3, افراد, من, عائلة, دوابشة, في, بلدة, دوما,

أدانت المحكمة المركزية في اللد اليوم شابا يهوديا بالعضوية في تنظيم إرهابي له ضلع في الاعتداء في قرية دوما عام 2015، عندما كان هذا الشاب قاصرا .

وتستمر محاكمة المتهم بارتكاب الاعتداء الإرهابي الذي أوقع ثلاثة ضحايا من عائلة دوابشة في القرية .وقد تمت الادانة في اطار صفقة مرافعة مع وكلاء المتهم اعترف بموجبها بالتآمر لاضرام النار في منزل عائلة دوابشة بدافع العنصرية وبالضلوع في جرائم اخرى بداقع الكراهية .النيابة ستطلب من المحكمة ازال عقوبة اقصاها السجن الفعلي لمدة خمس سنوات ونصف السنةوبموجب الصفقة وافقت النيابة العامة على عدم طلب المحكمة بانزال عقوبة بحق القاصر تفوق خمس سنوات ونصف السنة اما بالنسبة لادانته بالعضوية في تنظيم ارهابي فلم يتم الاتفاق بين النيابة والدافاع عن العقوبة وعليه فان المحكمة تستطيع انزال عقوبة اضافية بحق المدان في هذه القضية .واعرب ذوو عائلة دوابشة الذين حضروا جلسة المحكمة عن املهم في ان تقوم المحكمة بانزال عقوبة عادلة بحق المدانين وان يدفع المدانون في هذه القضية ثمن فعلتهم .ويشار الى ان لائحة الاتهام الاصلية لم تنسب الى القاصر تهمة الضلوع في قتل ابناء عائلة دوابشة الثلاثة بل تهمة التآمر مع المتهم الرئيسي في القضية .ويذكر ان المحكمة المركزية في اللد كانت قد ردت اعتراف القاصر بالتهم المنسوبة اليه علما بانه قد انتزع عنه بعد استخدام محققي الشاباك العنف في التحقيق معه .تصوير afp