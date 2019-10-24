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تمديد أمر حظر نشر في جريمة قتل عنان لوابنة رميا بالرصاص في الناصرة



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عمم الناطق بلسان الشرطة، بيانا على وسائل الإعلام، اليوم الخميس، جاء فيه: "أصدرت محكمة الصلح في الناصرة ، اليوم الخميس، أمر تمديد حظر النشر بقضية جريمة القتل التي راح ضحيتها الشاب عنان لوابنة (44 عامًا)، إبن مدينة الناصرة، بعد تعرضه لإطلاق نار قرب منزله، فجر يوم 23.09.2019، تاركا وارءه زوجة تبكي فراقه وطفلين. وتم تمديد أمر حظر النشر لمدة 60 يومًا، أي حتى تاريخ 24.12.2019".





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