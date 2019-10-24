رانيا, يوسف, تكشف, عن, عمرها, الحقيقي.., وسر, رشاقتها!,

على عكس بعض الفنانات، لا تخفي الفنانة المصرية رانيا يوسف عمرها الحقيقي عن جمهورها وفي أي لقاء عندما يوجه لها سؤال عن عمرها تجيب بصراحة.

وفي لقاء مع برنامج “عرب وود” يذاع عبر قناة روتانا سينما مساء الخميس 24 أكتوبر، كشفت رانيا عن عمرها وهو 46 عاما فهي من مواليد 1 ديسمبر 1973.كما كشفت رانيا يوسف خلال الحوار سر رشاقتها والوقت الذي تقضيه في الجيم، وتتحدث عن فساتينها وإطلالتها في المناسبات المختلفة.يذكر ان هذه ليست المرة الاولى التي تكشف فيها رانيا يوسف عن عمرها فقد سبق واكدت في لقاء مع الاعلامية منى الشاذلي انها لا تمانع اداء ادوار تناسب سنها.