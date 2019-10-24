تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-24 12:27:27 لبنان.. الحريري يواصل اجتماعاته وكلمة مرتقبة للرئيس |  2019-10-24 12:45:50 السعودية تعوّض مضيفة مغربية بـ187 ألف دولار |  2019-10-24 12:10:34 كابول - اختفاء اثار الشابة ملاك ناضل هيبي 22 عاما والشرطة تطلب مساهدة الجمهور في بحث عنها |  2019-10-24 11:19:06 رغم التقاليد .. قصة حب بين كويتية وتايلندي تتكلل بالزواج |  2019-10-24 11:03:28 جامعة كينغز لندن تمنح الدكتوراه الفخرية لأستاذة الصحة العامة في جامعة بيرزيت ريتا جقمان من بيت لحم |  2019-10-24 10:58:41 ادانة شاب يهودي بالعضوية في تنظيم ارهابي ارتكب جريمة قتل 3 افراد من عائلة دوابشة في بلدة دوما |  2019-10-24 10:54:41 اختتام اليوم التحضيري للعام الأكاديمي الوشيك في الكلية الاكاديمية العربية في حيفا |  2019-10-24 10:52:03 تمديد أمر حظر نشر في جريمة قتل عنان لوابنة رميا بالرصاص في الناصرة |  2019-10-24 10:33:32 ناسا: ثقب الأوزون قرب القطب الجنوبي هو الأصغر منذ 1985 |  2019-10-24 10:28:58 شجار عنيف في معليا واصابة خطيرة لشاب من سخنين |  2019-10-24 09:54:15 احتراق سيارة في موقف سيارات أرضي بحيفا واضرار جسيمة |  2019-10-24 08:55:20 احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني.. وترقب كلمة الرئيس |  2019-10-24 08:52:09 استمرار إضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية‎ |  2019-10-24 08:36:35 اطلاق نار على سيارة وبيت المحامي عبدالله جابر من الطيبة |  2019-10-24 08:34:11 غانتس يبدأ جولة المحادثات مع رؤساء الأحزاب |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ديبالا ينافس على هدف الأسبوع بدوري الأبطال



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، قائمة الأهداف المرشحة لجائزة هدف الجولة في دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد انتهاء الجولة الثالثة لدور المجموعات.



ويتنافس هدف النمساوي مارسيل سابيتزر، لاعب لايبزيج، في شباك زينيت سان بطرسبرج، مع هدف كورينتين توليسو، لاعب بايرن ميونخ، في شباك أولمبياكوس.


ودخل هدف باولو ديبالا (الأول) نجم يوفنتوس، في شباك لوكوموتيف موسكو، وهدف أليكس تشامبرلين (الثاني) نجم ليفربول، في شباك جينك، ضمن الأهداف المرشحة للفوز بجائزة هدف الجولة.


جدير بالذكر أن الرباعي قد فريقه لتحقيق الانتصار في هذه الجولة، حيث ساهم هدف سابيتزر في فوز لايبزيج بهدفين مقابل هدف، كما ساهم هدف توليسو في فوز بايرن خارج ملعبه على أولمبياكوس ثلاثة أهداف مقابل هدفين.


أما هدفي ديبالا، فقلبا تأخر يوفنتوس على ملعبه بهدف أمام لوكوموتيف موسكو، للفوز بهدفين، ودخل هدفي تشامبرلين ضمن فوز ليفربول الكبير خارج ملعبه على جينك البلجيكي بنتيجة (4-1).




كلمات متعلقة

ديبالا, ينافس, على, هدف, الأسبوع, بدوري, الأبطال,

تابعونــا

عطال ينافس نجم ميلان على فرصة ريال مدريد عطال ينافس نجم ميلان على فرصة ريال مدريد 2019-10-24 | 12:45:56

كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن العملاق الإسباني ريال مدريد مهتم بنجم ميلان، في...

ميسي ينفرد برقم قياسي ويعادل إنجاز رونالدو ميسي ينفرد برقم قياسي ويعادل إنجاز رونالدو 2019-10-24 | 08:43:21

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة...

انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج 2019-10-24 | 00:05:48

حقق برشلونة انتصارا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير "إدين...

ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس 2019-10-23 | 17:20:52

قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل...

مورينيو مطلوب لمهمة إنقاذية في البوندسليغا مورينيو مطلوب لمهمة إنقاذية في البوندسليغا 2019-10-23 | 14:46:28

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه...

بديل زيدان يثير ذعر راموس بديل زيدان يثير ذعر راموس 2019-10-23 | 13:54:11

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد،...

الاتحاد الإسباني يعلن الموعد الجديد للكلاسيكو - 18-12-2019 الاتحاد الإسباني يعلن الموعد الجديد للكلاسيكو - 18-12-2019 2019-10-23 | 12:52:06

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، موعد مباراة القمة في الدوري الإسباني،...

طلب ميسي يكلف برشلونة 200 مليون يورو طلب ميسي يكلف برشلونة 200 مليون يورو 2019-10-23 | 12:28:16

كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن أحد اللاعبين، الذين...

مودريتش يفضل صلاح على هازارد مودريتش يفضل صلاح على هازارد 2019-10-23 | 10:46:34

كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة...

زيدان: كورتوا أنقذنا.. وهازارد سيتحسن زيدان: كورتوا أنقذنا.. وهازارد سيتحسن 2019-10-23 | 08:49:30

أشاد زين الدين زيدان، مدرب لريال مدريد، بمستوى فريقه خلال مواجهة جالطة سراي،...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أفعى العثور على داخل بيت مدينة مواطن اطفال طعن 3 اشخاص ريشون لتسيون مجهول استنفار الشرطة اصابات متفاوته بالغة طعن القدس استشهاد فلسطيني الشرطة اطلاق النار اصابات طفيفة اغلاق شارع الناصرة العفولة حادث طرق مروع اصابة شاب المشهد النفق جت تفجع وفاة تامر فايق بيسان جراحه متأثرا حادث طرق خلال عيد الاضحى المبارك انتخابات رائسة عضوية مجلس محلي جت اقبال صناديق الاقتراع تصويت خالد غرة جولة ثانية محمد وتد هريس هرب كفر كنا اصابة اطلاق نار خلال عرس حفل شاب اعتقال اللد ايهاب ابو لبن شاب مصرع المرحوم اطلاق نار تشييع جثمان اطلاق نار اصابة خطيرة حيفا مدينة شرطة اسعاف مستشفى رمبام لحوم مصادرة ابادة 10 طن ملحمة ذبح غير قانوني قرية دير الاسد دوار الليونز نادي افتتاح دوار الناصرة بلدية الناصرة حي مسمار حريق هائل قرب نين قرية اطاء طائرات اخماد طواقم منطقة مفتوحة تشهر اسلامها تتزوج تركي مسلم كفر قاسم شابة مسجد عمر بن الخطاب الشيخ النقب مشاركة مسيرة وادي زبالة حافلات العودة 19 النكبة رفض طلب الروم الارثوذوكس عماد جلال دكور انتخابات تأجيل الناصرة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com