شجار, عنيف, في, معليا, واصابة, خطيرة, لشاب, من, سخنين,

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرئيل للاعلام العربي: وقع ليلة امس شجار خارج محل تجاري في المنطقة الصناعية في معيليا.

اثر الشجار اصيب احد سكان مدينة سخنين (28 عام) باصبات صعبة وأحيل الى مركز الجليل الطبي في نهاريا لتلقي العلاج وعلى جسمه علامات عنف.هذا وتم الاعتداء على طاقم طبي من نجمة داواد الحمراء عل يد قسم من المتورطين في الشجار.قوة من الشرطة وصلت الى المكان وقام المحققون بجمع البيينات والادلة.هذا وتم توقيف صاحب المحل التجاري في معليا البالغ من العر 32 عام بشبهة تورطه في الحادثة كما وتم اغلاق المحل.الخلفية لوقوع الحادث قيد الفحص.*شرطة اسرائيل ترى بشدة أحداث العنف وستواصل عملها على احالة المجرمين الى العدالة بهدف ضمان امن وسلامة المواطنين الابرياء*