احتراق, سيارة, في, موقف, سيارات, أرضي, بحيفا, واضرار, جسيمة,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام العربي: عملت 7 طواقم اطفاء وانقاذ من محطة حيفا على اخماد حريق شب بسيارة في موقف سيارات ارضي بمدينة حيفا.

لم يبلغ عن اصابات.وتعمل الطواقم على اخراج الدخان الكثيف من المكان ومن المباني القريبة التي انتشر اليها الدخان.يجري تحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحريق.