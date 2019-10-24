استمرار, إضراب, موظفي, سلطة, الاجراء, والجباية‎,

يستمر لليوم الثاني على التوالي اضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية حيث سيوقف الموظفون كافة نشاط سلطة الاجراء والجباية في انحاء البلاد، اضافة الى تجميد عمل مركز الجباية والضرائب والمركز الاداري في اعقاب اعلان الاضراب المذكور.

يأتي هذا الاضراب بسبب اعتزام وزارة المالية إجراء خطة إصلاح شاملة لسلطة الاجراء والجباية، بشكل احادي ودون التفاوض مع ممثلي الموظفين. وحاول ممثلو الهستدروت ولجنة العمال منذ عام 2017، التفاوض مع وزارة المالية ومديرية سلطة الاجراء والجباية للوصول الى اتفاقية عمل جماعية جديدة تأخذ بعين الاعتبار اسقاطات خطة الاصلاح وتأثيراتها المتوقعة على العمال لكن كافة محاولاتهم لاقت تجاهلا مستمرا.وقال المسؤول القطري عن موظفي وعمال سلطة الاجراء والجباية في نقابة موظفي الدولة افنير سلطاني:" ان الاضراب قد فُرض علينا بعد تجاهل وزارة المالية.الهستدروت لن تقف مكتوفة الايدي ازاء التجاهل تجاه الموظفين والعمال بينما يتم اجراء تغييرات بنيوية ستؤثر بشكل سلبي على ظروف عمل الموظفين".