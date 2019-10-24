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بريطانية حبلى بالطفل رقم 22



  |   وكالات   |   اضافة تعليق




أعلنت البريطانية، سيو رادفورد، بصفتها أما في أكبر عائلة بريطانية، عن حملها للمرة الـ22.



جاء ذلك على موقع العائلة الإلكتروني حيث استعرضت، سيو رادفورد، وزوجها، نويل، للمشتركين في قناتهما العائلية على يوتيوب صورة موجات فوق صوتية لطفلهما القادم.


وقالت المرأة إنها في الأسبوع الـ15 للحمل وإنها تنتظر بفارغ الصبر لحظة معرفة جنس جنينها. ولديها حاليا 10 صبيان و11 بنتا. وتتمنى أن تنجب ولدا لتكون نسبة الأولاد والبنات في العائلة 50%.


جدير بالذكر أن، سيو رادفورد البالغة من العمر 44 عاما  أنجبت طفلها الأخير عام 2018 حين تعهدت بعدم الحمل لاحقا. وسبق لها أن تقدمت بالإعلان نفسه بعد إنجاب طفلها الـ20. أما طفلها الأول فأنجبته في الـ14 من عمرها.


يذكر أن العائلة لا تتلقى أي دعم من الحكومة إلا مكافآت عادية لإنجاب الأطفال. وللعائلة مخبز خاص لكسب الرزق يعمل فيه الأب وبعض أولاده.




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