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كارول سماحة تطالب بحكومة عسكرية مؤقته!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقترحت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حلا للوضع الراهن الذي يشهده بلدها لبنان تمثل في اقالة الحكومة الحالية وتشكيل اخرى عسكرية مؤقته.



فقد قالت كارول سماحة في تغريدة عبر حسابها على تويتر: ” 🇱🇧 أهلي وإخوتي اللبنانيين، إسقاط الحكومة وحدها ليست خطوة كافية بل.. نطالب بحكومة عسكرية مؤقته ( لثلاثة أشهر فقط) تمهد لقيام مؤتمر تأسيسي، و صياغة دستور مدني لا طائفي، ثم إنتخاب شخصيات نزيهة وكفوءة من ذوي الاختصاص و الخبرات، غير تابعة لأي حزب طائفي 🇱🇧”.


وكانت كارول سماحة قد اطلقت اغنية جديدة من كلماتها بعنوان “لبنان” وهي من الحان محمد رحيم ويقول مطلعها : “قسموا لبنان، دمروا البلد أكلوا المال العام، ورتوا الولد إتحملنا اللي صار، كملنا المشوار لنوصل سوا.. جمعتنا الاديان صلينا إلك ضيعوا الإيمان ، زغروا البلد”.




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