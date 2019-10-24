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ميسي ينفرد برقم قياسي ويعادل إنجاز رونالدو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة سلافيا براج التشيكي.



وسجل البرغوث الأرجنتيني، الهدف الأول للبارسا في الدقيقة 3، ليمنح التقدم للبلوجرانا، في ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية، مساء اليوم الأربعاء.


وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن ليونيل ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 15 موسما على التوالي في المسابقة القارية.


وأشارت الشبكة إلى أن ميسي عادل إنجاز ثنائي ريال مدريد السابق، راؤول جونزاليس وكريستيانو رونالدو، بالتسجيل في شباك 33 فريقا مختلفا بدوري الأبطال.




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