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اطلاق نار على سيارة وبيت المحامي عبدالله جابر من الطيبة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قام مجهولون فجر اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل وسيارة المحامي عبدالله جابر المرشح لعضوية البلديه في الطيبة .


واسفر الحادث عن اضرار  وبلطف من الله لم تسجل اي اصابات بالارواح.


الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.




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