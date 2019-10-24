اطلاق, نار, على, سيارة, وبيت, المحامي, عبدالله, جابر, من, الطيبة,

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واسفر الحادث عن اضرار وبلطف من الله لم تسجل اي اصابات بالارواح.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

قام مجهولون فجر اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل وسيارة المحامي عبدالله جابر المرشح لعضوية البلديه في الطيبة .

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