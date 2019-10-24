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غانتس يبدأ جولة المحادثات مع رؤساء الأحزاب



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تحدث زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي للاجتماع لبدء المفاوضات لوضع الخطوط الأساسية لتشكيل الحكومة. 



وفي محادثة هاتفية أجراها غانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد رغبته في تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، واقترح غانتس أيضًا أن يجتمع مع نتنياهو، ولكن نتنياهو قال له "سأعود اليك في الأيام القادمة"، في حين أن الليكود قال انهما سيلتقيان في الأيام القريبة.



ورفض جميع رؤساء كتلة اليمين- الحريديم (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة) طلب غانتس وقالوا إن المحادثات ستجري فقط من خلال فريق "الليكود" التفاوضي.




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