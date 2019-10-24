غانتس, يبدأ, جولة, المحادثات, مع, رؤساء, الأحزاب,

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يستمر لليوم الثاني على التوالي اضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية حيث سيوقف...
قام مجهولون فجر اليوم الخميس باطلاق وابل من الرصاص بإتجاه منزل وسيارة المحامي...
اليوم الخميس، يكون الجو باردا نسبياً في المناطق الجبلية ومعتدلاً في بقية...
اسفر شجار عنيف في بلدة معليا الليلة الماضية عن اصابة شخص بجراح خطيرة. الطواقم...
تحدث زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست...
كشفت صور جديدة للصحافية كيرن منور من أحداث أم الحيران عام 2017 تصويب احد افراد قوات...
قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الاربعاء بتوكيل زعيم تحالف "كحول...
جرت في مدرسة البطوف الاعدادية انتخابات لمجلس الطلاب في اجواء حضارية تنافس على...
وصلت الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا سيدة تبلغ من العمر 59 عاما جراء تعرضها...
يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...