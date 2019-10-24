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تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب...
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ستنسحب من شمالي سوريا،...
اعتبر وزير العدل مير اوحانا ان فرض عقوبات اقتصادية على ايران يشكل رسالة واضحة...
أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان،...
أطلق الجيش اللبناني، الأربعاء، عملية واسعة في أنحاء البلاد لفتح الطرقات المقطوعة...
تحولت أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال إلى هتاف للمحتجين في أنحاء لبنان، من أجل...
أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة...
أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رجلا واحدا على الأقل يتحصن في...
أبلغت الولايات المتحدة تركيا أن القوات الكردية أكملت انسحابها من المنطقة الآمنة...
حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من أن بلاده "ستحشد الملايين" إذا اضطرت لخوض حرب...