تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-24 08:55:20 احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني.. وترقب كلمة الرئيس |  2019-10-24 08:52:09 استمرار إضراب موظفي سلطة الاجراء والجباية‎ |  2019-10-24 08:36:35 اطلاق نار على سيارة وبيت المحامي عبدالله جابر من الطيبة |  2019-10-24 08:34:11 غانتس يبدأ جولة المحادثات مع رؤساء الأحزاب |  2019-10-24 06:15:01 واشنطن: مطالب المتظاهرين في لبنان "مشروعة" |  2019-10-24 06:11:36 الطقس - امطار متفرقة |  2019-10-24 00:05:48 انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج |  2019-10-23 22:36:43 اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر |  2019-10-23 21:32:13 دهون السمنة تتراكم في الرئة وتسبب الربو |  2019-10-23 22:29:54 اصابة خطيرة خلال شجار في معليا |  2019-10-24 00:01:07 غانتس يتواصل مع قيادة المشتركة بعد حصولة على تفويض تشكيل الحكومة |  2019-10-23 21:25:10 تطوّر دراماتيكي بقضية أم الحيران:شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص! |  2019-10-23 20:16:23 ريفلين يكلف بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل نتنياهو |  2019-10-23 19:22:14 ترامب: قواتنا ستنسحب من سوريا وسنرفع العقوبات عن تركيا |  2019-10-23 17:20:52 ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

واشنطن: مطالب المتظاهرين في لبنان "مشروعة"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



دعت واشنطن القادة اللبنانيين إلى الاستجابة للمطالب "المشروعة" لمواطنيهم الذين يتظاهرون بكثافة منذ أكثر من أسبوع بسبب تردي الأوضاع المعيشية والخدمات الحكومية.




وصرح ديفيد شينكر المكلّف ملف الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية بأن الولايات المتحدة "على استعداد لمساعدة الحكومة اللبنانية" في اتخاذ إجراءات، ممتنعاً في الوقت نفسه عن التعليق على خطة الإصلاحات التي عرضها رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري.


وأضاف شينكر أن التظاهرات تظهر ضرورة قيام "نقاش صريح" بين القادة والمواطنين حول "المطالب التي عبّر عنها منذ أمد بعيد الشعب اللبناني الذي يرغب بإصلاحات اقتصادية ونهاية الفساد المزمن".




كلمات متعلقة

واشنطن:, مطالب, المتظاهرين, في, لبنان, "مشروعة",

تابعونــا

احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني.. وترقب كلمة الرئيس احتجاجات لبنان تدخل أسبوعها الثاني.. وترقب كلمة الرئيس 2019-10-24 | 08:55:20

تدخل الاحتجاجات الشعبية في لبنان، الخميس، أسبوعها الثاني وسط تصاعد مطالب...

ترامب: قواتنا ستنسحب من سوريا وسنرفع العقوبات عن تركيا ترامب: قواتنا ستنسحب من سوريا وسنرفع العقوبات عن تركيا 2019-10-23 | 19:22:14

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ستنسحب من شمالي سوريا،...

وزير العدل: العقوبات الجديدة على ايران هي رسالة لتغيير نهجها وزير العدل: العقوبات الجديدة على ايران هي رسالة لتغيير نهجها 2019-10-23 | 17:11:12

اعتبر وزير العدل مير اوحانا ان فرض عقوبات اقتصادية على ايران يشكل رسالة واضحة...

لبنان.. البطريرك الماروني يتضامن مع "الانتفاضة الشعبية" لبنان.. البطريرك الماروني يتضامن مع "الانتفاضة الشعبية" 2019-10-23 | 14:46:19

أعلن البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي دعمه للاحتجاجات السلمية في لبنان،...

احتجاجات لبنان.. الجيش ينتشر بكثافة ويفتح طرقا بالقوة احتجاجات لبنان.. الجيش ينتشر بكثافة ويفتح طرقا بالقوة 2019-10-23 | 13:05:56

أطلق الجيش اللبناني، الأربعاء، عملية واسعة في أنحاء البلاد لفتح الطرقات المقطوعة...

أغنية للأطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين في لبنان أغنية للأطفال تتحول إلى هتاف للمحتجين في لبنان 2019-10-23 | 12:21:04

تحولت أغنية "بيبي شارك" الشهيرة للأطفال إلى هتاف للمحتجين في أنحاء لبنان، من أجل...

الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة بشاحنة الشرطة البريطانية تعثر على 39 جثة بشاحنة 2019-10-23 | 12:15:35

أعلنت الشرطة البريطانية، العثور على 39 جثة، اليوم الأربعاء، داخل حاوية في منطقة...

رجل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا والشرطة تتحدث عن كتابات تهديدية باللغة العربية رجل يتحصن في متحف بجنوب فرنسا والشرطة تتحدث عن كتابات تهديدية باللغة العربية 2019-10-23 | 11:52:27

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الأربعاء، بأن رجلا واحدا على الأقل يتحصن في...

تركيا تعلن عدم استئناف هجومها على شمال شرق سوريا تركيا تعلن عدم استئناف هجومها على شمال شرق سوريا 2019-10-23 | 10:58:15

أبلغت الولايات المتحدة تركيا أن القوات الكردية أكملت انسحابها من المنطقة الآمنة...

بملايين الجنود.. إثيوبيا تلوح بالحرب لحماية سد النهضة بملايين الجنود.. إثيوبيا تلوح بالحرب لحماية سد النهضة 2019-10-23 | 08:47:54

حذر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد من أن بلاده "ستحشد الملايين" إذا اضطرت لخوض حرب...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حادث دهس امرأة ام الفحم مدخل الشرطة مستشفى مدينة ثانوية البعينة نجيدات تحتفل تخريج الفوج ال 24 طلاب مؤنس دبور مهاجم جر اسهوبرز السويسري افضل مهاجم في الدوري للعام 2015ابو عرار الاقصى المصلون منع الكنيست عضو جثة شاطئ عكا العثور انتشال البحر ماجد عامر رئيس مجلس حرفيش يستقيل من منصبه ادارة انتخابات اسباب شخصية فتاة قاصر من الرينة استهد استشهاد تبكي علي امي تصريح مدعي اعتقالمفرق مجد الكروم حادث طرق ذاتي سائق اصابة شرطة اسعاف شاب فلسطيني محاولة طعن شرطي القدس باب العامود مدينة شرطة اصابة وفاة افتتاح العام الدراسي الجديد طلاب عودة مقاعد دراسة عرب استقبال الطبيب مهنا نضال دكتور تعيين مستشفى ايخيلوف رئيسا لوحدة أمراض الرقبة الرأس مرضى السرطان ام الفحم مدينة الكسيفة حملة واسعة الشرطة تفتيش اعتقال فلسطينيين بدون تصاريح تحرير مخالفات سير سيارات ذخيرة سطو محطة وقود الجنوب قرب رهط اقتلاع جهاز صرف الي كاسبومات مشتبهون ملثمون كاميرات مراقبة شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت مئات مسيرة يوم الارض الخالد كفر كنا نصب تذكاري الشهيد محسن طه
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com