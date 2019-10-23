اصابات, بالاختناق, خلال, مواجهات, في, بيت, امر,

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الاردن ترفض اعتقال هبه اللبدي 2019-10-17 | 23:33:33 قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، ان حكم المحكمة العسكرية...

الافراج عن محافظ القدس وأمين سر حركة فتح 2019-10-14 | 23:50:58 -قررت المحكمة ، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر...

محافظ القدس: نرفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الهوية 2019-10-13 | 22:17:01 أكد محافظ القدس عدنان غيث، على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسلامية المسجد الأقصى...

السلطة الفلسطينية: سنواصل استبدال البضائع الإسرائيلية بعربية 2019-10-13 | 15:00:34 قال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ردا على مطالبة منسق اعمال...

اسرائيل تقرر بناء 251 وحدة استيطانية في بيت لحم 2019-10-13 | 12:17:25 افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان اسرائيل أعلنت اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251...

مصرع طفلين وقعا داخل حفرة وسط قطاع غزة 2019-10-09 | 00:00:49 لقي طفلان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء اثر سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع...

السلطة الفلسطينية تسلّم مصر ملفا قانونيا حول الحدود البحرية 2019-10-08 | 17:13:59 سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو...

شعارات عنصرية وإعطاب مركبات في سلفيت 2019-10-06 | 09:53:45 خط مستوطنون، فجر اليوم الاحد، شعارات عنصرية واعطبوا اطارات 13 مركبة في قرية قيرة...

اطلاق صاروخين من غزة على المستوطنات المحاذية للقطاع 2019-10-05 | 07:00:05 دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات...