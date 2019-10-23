اصابات, بالاختناق, خلال, مواجهات, في, بيت, امر,

كلمات متعلقةاصابات, بالاختناق, خلال, مواجهات, في, بيت, امر,
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالاردن، ان حكم المحكمة العسكرية...
-قررت المحكمة ، مساء اليوم الثلاثاء، الإفراج عن محافظ القدس عدنان غيث، وأمين سر...
أكد محافظ القدس عدنان غيث، على عروبة المدينة المقدسة، وعلى إسلامية المسجد الأقصى...
قال الناطق بلسان الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، ردا على مطالبة منسق اعمال...
افادت مصادر اعلامية فلسطينية ان اسرائيل أعلنت اليوم الأحد، عن اعتزامها بناء 251...
لقي طفلان مصرعهما مساء اليوم الثلاثاء اثر سقوطهما في حفرة بمدينة الزهراء وسط قطاع...
سلم وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو...
خط مستوطنون، فجر اليوم الاحد، شعارات عنصرية واعطبوا اطارات 13 مركبة في قرية قيرة...
دوت صافرات الانذار في مستوطنات"غلاف غزة"، مساء الجمعة، تزامنا مع سماع اصوات...
في إطار النجاح الباهر على مستوى المنطقة، والذي حققه برنامج الماجستير في الدراسات...