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انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



حقق برشلونة انتصارا ثمينًا على سلافيا براج التشيكي بنتيجة (2-1) في معقل الأخير "إدين أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسجل لبرشلونة ميسي في الدقيقة 3، وبيتر أولاينكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 57، بينما أحرز يان بوريل هدف سلافيا براج الوحيد في الدقيقة 50.
وبهذا الانتصار رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة، بينما تجمد سلافيا براج عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.




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