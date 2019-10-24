انتصار, صعب, لبرشلونة, على, سلافيا, براج,

كلمات متعلقةانتصار, صعب, لبرشلونة, على, سلافيا, براج,
قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل...
ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند وضعت البرتغالي جوزيه...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن سيرجيو راموس، مدافع وقائد ريال مدريد،...
كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، موعد مباراة القمة في الدوري الإسباني،...
كشف تقرير صحفي كتالوني، اليوم الأربعاء، عن تطور جديد بشأن أحد اللاعبين، الذين...
كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة...
أشاد زين الدين زيدان، مدرب لريال مدريد، بمستوى فريقه خلال مواجهة جالطة سراي،...
حقق ريال مدريد انتصارًا ثمينًا على جالطة سراي التركي بهدف دون رد، مساء اليوم...
كشف لوكا مودريتش، نجم وسط ريال مدريد، عن اختياراته للاعبين المرشحين للفوز بجائزة...
لم يفاجئ وجود النجمين العربيين رياض محرز ومحمد صلاح في قائمة اللاعبين المرشحين...