دهون, السمنة, تتراكم, في, الرئة, وتسبب, الربو,

كشفت دراسة أسترالية حديثة أن السمنة تعمل على تراكم الأنسجة الدهنية في الشعب الهوائية، وتساهم في إصابة الأشخاص بالربو وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى.

الدراسة أجراها باحثون بمستشفى "سير تشارلز غادنر" في أستراليا، ونشروا نتائجها، في العدد الأخير من دوريةEuropean Respiratory Journal العلمية.وأوضح الباحثون أن السمنة أصبحت من أهم المشكلات الصحية، حول العالم وترتبط بكثير من الأمراض على رأسها السكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، لكن لم تتضح بعد الآليات التي تساهم في بعض هذه المشكلات.وأضافوا أن علاقة السمنة بالربو واحدة من الآليات الغامضة، التي تحتاج إلى تفسير، وهو ما دفع فريق البحث لإجراء دراستهم لاكتشاف كيفية مساهمة السمنة في مشاكل الجهاز التنفسي.