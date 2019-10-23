اصابة, خطيرة, خلال, شجار, في, معليا,

الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت المصاب الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا لاستكمال العلاج.الشرطة وصلت للمكان وباشرت التحقيق.

اسفر شجار عنيف في بلدة معليا الليلة الماضية عن اصابة شخص بجراح خطيرة.

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