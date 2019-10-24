تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-10-24 00:05:48 انتصار صعب لبرشلونة على سلافيا براج |  2019-10-23 22:36:43 اصابات بالاختناق خلال مواجهات في بيت امر |  2019-10-23 21:32:13 دهون السمنة تتراكم في الرئة وتسبب الربو |  2019-10-23 22:29:54 اصابة خطيرة خلال شجار في معليا |  2019-10-24 00:01:07 غانتس يتواصل مع قيادة المشتركة بعد حصولة على تفويض تشكيل الحكومة |  2019-10-23 21:25:10 تطوّر دراماتيكي بقضية أم الحيران:شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص! |  2019-10-23 20:16:23 ريفلين يكلف بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل نتنياهو |  2019-10-23 19:22:14 ترامب: قواتنا ستنسحب من سوريا وسنرفع العقوبات عن تركيا |  2019-10-23 17:20:52 ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس |  2019-10-23 17:19:37 نادين نسيب نجيم: “بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب !” |  2019-10-23 17:17:52 انتخاب بهاء ياسين رئيسا لمجلس طلاب اعدادية البطوف عرابة |  2019-10-23 17:11:12 وزير العدل: العقوبات الجديدة على ايران هي رسالة لتغيير نهجها |  2019-10-23 17:00:27 اصابة سيدة من البقيعة جراء لدغة افعى |  2019-10-23 14:46:19 لبنان.. البطريرك الماروني يتضامن مع "الانتفاضة الشعبية" |  2019-10-23 14:46:11 ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غانتس يتواصل مع قيادة المشتركة بعد حصولة على تفويض تشكيل الحكومة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحدث زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست الإسرائيلي للاجتماع لبدء المفاوضات لوضع الخطوط الأساسية لتشكيل الحكومة بينهم رئيس القائمة المشتركة ايمن عودة واعضاء الكنيست منصور عباس واحمد الطيبي. 


وفي محادثة هاتفية أجراها غانتس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أكد رغبته في تشكيل حكومة وحدة ليبرالية واسعة، واقترح غانتس أيضًا أن يجتمع مع نتنياهو، ولكن نتنياهو قال له "سأعود اليك في الأيام القادمة"، في حين أن الليكود قال انهما سيلتقيان في الأيام القريبة.

ورفض جميع رؤساء كتلة اليمين- الحريديم (البيت اليهودي، اليمين الجديد، شاس ويهدوت هتوراة) طلب غانتس وقالوا إن المحادثات ستجري فقط من خلال فريق "الليكود" التفاوضي.
غانتس يتواصل مع قيادة المشتركة بعد حصولة على تفويض تشكيل الحكومة




كلمات متعلقة

غانتس, يتواصل, مع, قيادة, المشتركة, بعد, حصولة, على, تفويض, تشكيل, الحكومة,

تابعونــا

اصابة خطيرة خلال شجار في معليا اصابة خطيرة خلال شجار في معليا 2019-10-23 | 22:29:54

اسفر شجار عنيف في بلدة معليا الليلة الماضية عن اصابة شخص بجراح خطيرة. الطواقم...

تطوّر دراماتيكي بقضية أم الحيران:شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص! تطوّر دراماتيكي بقضية أم الحيران:شرطي صوب الليزر على رأس النائب عودة ثم أطلق الرصاص! 2019-10-23 | 21:25:10

كشفت صور جديدة للصحافية كيرن منور من أحداث أم الحيران عام 2017 تصويب احد افراد قوات...

ريفلين يكلف بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل نتنياهو ريفلين يكلف بيني غانتس مهمة تشكيل الحكومة الجديدة بعد فشل نتنياهو 2019-10-23 | 20:16:23

قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الاربعاء بتوكيل زعيم تحالف "كحول...

انتخاب بهاء ياسين رئيسا لمجلس طلاب اعدادية البطوف عرابة انتخاب بهاء ياسين رئيسا لمجلس طلاب اعدادية البطوف عرابة 2019-10-23 | 17:17:52

جرت في مدرسة البطوف الاعدادية انتخابات لمجلس الطلاب في اجواء حضارية تنافس على...

اصابة سيدة من البقيعة جراء لدغة افعى اصابة سيدة من البقيعة جراء لدغة افعى 2019-10-23 | 17:00:27

وصلت الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا سيدة تبلغ من العمر 59 عاما جراء تعرضها...

ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم ساعة نوم زيادة ....التوقيت الشتوي يبدأ فجر الأحد القادم 2019-10-23 | 14:46:11

يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...

المشتركة تجتمع مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية لمكافحة العنف والجريمة المشتركة تجتمع مع وزارة المالية لتخصيص ميزانية لمكافحة العنف والجريمة 2019-10-23 | 13:39:12

اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول...

يافة الناصرة تستقبل سيادة المطران يوسف متى‎ يافة الناصرة تستقبل سيادة المطران يوسف متى‎ 2019-10-23 | 13:36:52

استقبلت يافة الناصرة سيادة المطران الدكتور يوسف متى الجزيل الوقار متروبوليت عكا...

المصادقة النهائية على إنشاء محطة إطفاء وإنقاذ في كفر مندا المصادقة النهائية على إنشاء محطة إطفاء وإنقاذ في كفر مندا 2019-10-23 | 13:19:36

عقدت اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس المجلس المحلي، جلسة عمل مع مستشار قائد سلطة...

جمعية مكافحة السرطان: ارتفاع نسبي بالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، لمرضى السرطان المتوغل تتراوح بين 13-20% جمعية مكافحة السرطان: ارتفاع نسبي بالبقاء على قيد الحياة لمدة 5 سنوات، لمرضى السرطان المتوغل تتراوح بين 13-20% 2019-10-23 | 13:08:47

عشية انطلاق "حملة أطرق الباب" 2019، أقامت جمعية مكافحة السرطان مؤتمرا صحفيا يوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثوربث مباشر توتنهام مانشستر سيتي مباراة الدوري الانجليزي كرة القدم نشأت ملحم و معتقلين عرعره قرية قضية شبهات تصفية المشتبه اعتقال الشرطة علي تحرير بشناق عرابة مدينة توأم بنات بعد 17 عاما . رزقا عملية زراعة ثالثةمباراة منتخب ايطاليا اسرائيل الاف المشجعين العرب شاهدوا لقاء مباراة انفجار حافلة القدس اصابات متفاوته خطيرة شرطة اسعاف استنفار امني كنيسة الروم البشارة الارثوذوكس مشاركة واسعة قداس احتفالي جناز المسيح الناصرة مصرع عامل وفاة سقط عليه جسم ثقيل مصنع كفر قاسم اسعاف شرطة سقط عليه سودان سوداني دير الاسد عبوة ناسفة ساحة بيت اعتقال أب وابنه عمر عماد رشاد عرابة تؤأم ثلاثي اطباء تخرجوا معا أورط حلمي الشافعي عكا حفل تخريج الفوج طلابها من ال 44 مدينة ضبط لحوم غير صالحة القدس ابادة شاحنة تهريب الضفة اسرائيل ظروف سيئة بدون رقابة بث مباشرمباشرمشاهدةمتابعةاون لاينبثمباراةماتشريال مدريدايبارالدوري الاسبانيمشاهدة ريال مدريد مباشر مشاهدة ايبار مباشرمشاهدة الحسن يوسف قيادي حماس رام الله اعتقال توثيق عملية الجيش الاسرائيلي اصابة خطيرة انقلاب سيارتين حادث طرق مروع شمال مفرق شدموت هدفورا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com