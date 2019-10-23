تطوّر, دراماتيكي, بقضية, أم, الحيران:شرطي, صوب, الليزر, على, رأس, النائب, عودة, ثم, أطلق, الرصاص!,

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اسفر شجار عنيف في بلدة معليا الليلة الماضية عن اصابة شخص بجراح خطيرة. الطواقم...
تحدث زعيم تحالف "أزرق أبيض"، بيني غانتس مع رؤساء جميع الأحزاب في الكنيست...
قام الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الاربعاء بتوكيل زعيم تحالف "كحول...
جرت في مدرسة البطوف الاعدادية انتخابات لمجلس الطلاب في اجواء حضارية تنافس على...
وصلت الى مستشفى الجليل الغربي في نهاريا سيدة تبلغ من العمر 59 عاما جراء تعرضها...
يبدأ التوقيت الشتوي في البلاد فجر الأحد القادم 27/10/2019 في الليلة بين السبت والأحد...
اجتمعت القائمة المشتركة صباح اليوم الاربعاء بوزارة المالية ممثلة بمسؤول...
استقبلت يافة الناصرة سيادة المطران الدكتور يوسف متى الجزيل الوقار متروبوليت عكا...
عقدت اليوم الأربعاء، في مكتب رئيس المجلس المحلي، جلسة عمل مع مستشار قائد سلطة...
عشية انطلاق "حملة أطرق الباب" 2019، أقامت جمعية مكافحة السرطان مؤتمرا صحفيا يوم...