تطوّر, دراماتيكي, بقضية, أم, الحيران:شرطي, صوب, الليزر, على, رأس, النائب, عودة, ثم, أطلق, الرصاص!,

كشفت صور جديدة للصحافية كيرن منور من أحداث أم الحيران عام 2017 تصويب احد افراد قوات الشرطة الذي وصل لهدم قرية ام الحيران غير المعترف بها في النقب، وبحسب الصور الواردة تم تصويب ضوء الليزر من احد اسلحة افراد الشرطة، وتظهر في الصورة بقعة ضوء خضراء على جبين النائب أيمن عودة ، قبل أن يتم إطلاق رصاصة إسفنجية مصبوبة على جبينه ومن ثم على ظهره.

ورغم وصول الصور كافة الى وحدة التحقيق مع الشرطة (ماحش) الا ان الاخيرة اغلقت ملف التحقيق بحق افراد الشرطة ولم تكشف ماحش عن الفيديوهات الاخرى التي صورها افراد الشرطة الذين تواجدوا اثناء هدم قرية ام الحيران، علماً ان ماحش اغلقت كافة ملفاتالتحقيق بحق افراد الشرطة الذين اطلقوا النار على الشهيد المربي يعقوب ابو القيعان والنائب أيمن عودة.وكانت مؤسسة Architecture Forensic البريطانية قد كشفت انها اجرت تحقيقًا عميقًا حول أحداث أم الحيران وأثبتت أن الشرطة تركت الشهيد يعقوب أبو القيعان يموت دون تقديم الإسعاف له، أطلقت الرصاص على النائب عودة من مسافة متر واحد تقريبًا.من جانبها طالبت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل بإعادة فتح ملف التحقيق ضد افراد الشرطة وهاجم الدكتور أرييل ليفنه ، خبير علم الإجرام ، الذي كتب التقرير المفصل للجنة مناهضة التعذيب تحقيق ماحش في القضية قائلاً بأن التحقيق لم يكن جدياً والعديد من الادلة لم تفحص ولم يتم معاينتها.