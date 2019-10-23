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ترامب: قواتنا ستنسحب من سوريا وسنرفع العقوبات عن تركيا



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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية ستنسحب من شمالي سوريا، وأنه سيتم رفع العقوبات عن تركيا.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية صامد، وقال إنه يجب على تركيا وسوريا وبقية دول المنطقة العمل لضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مجددا، مشيرا إلى أن "بعض مسلحي "داعش" هربوا، ولكن تم اعتقال معظمهم لاحقا".

وأوضح ترامب، في كلمة بالبيت الأبيض اليوم الأربعاء، أن تركيا أعلنت وقف القتال في شمال سوريا ليصبح وقف إطلاق النار دائما، مما دفع الولايات المتحدة لرفع العقوبات، التي فرضتها في الآونة الأخيرة على الواردات التركية ردا على عمليتها العسكرية.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار على الحدود السورية التركية صامد، وقال إنه يجب على تركيا وسوريا وبقية دول المنطقة العمل لضمان عدم ظهور تنظيم "داعش" الإرهابي مجددا، مشيرا إلى أن "بعض مسلحي "داعش" هربوا، ولكن تم اعتقال معظمهم لاحقا".

وأضاف: "العقوبات سترفع ما لم يحدث شيء لا نرضى به"، بحسب وكالة "رويترز"، التي أشارت إلى أنه "ألقى الرئيس الأمريكي بظلال من الشك أيضا حول معنى "دائم".

وقال الرئيس الأمريكي، إنه وجه وزير الخارجية برفع كل العقوبات، التي تم فرضها على تركيا بعد بدء الهجوم شمالي سوريا، وأضاف: "أنقذنا حياة الكثيرين وتفادينا تدخلا عسكريا في شمالي سوريا".

 

ترامب: قواتنا ستنسحب من سوريا وسنرفع العقوبات عن تركيا




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