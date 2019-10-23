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ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قدم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي، تضحية كبيرة من أجل تسهيل انتقاله إلى مانشستر يونايتد في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إلى أن ماريو ماندزوكيتش أبدى استعداده لخفض راتبه الأسبوعي، من أجل الرحيل عن يوفنتوس في يناير/كانون ثان المقبل.
وكان ماريو ماندزوكيتش يتمسك بالحصول على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، ولكنه الآن يوافق على تقاضي 150 ألف جنيه إسترليني فقط.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن تضحية ماريو ماندزوكيتش بـ 50 % من راتبه الأسبوعي، جعلته أقرب إلى ملعب أولد ترافورد.
يذكر أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، استبعد ماريو ماندزوكيتش من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإن اللاعب الكرواتي خارج الحسابات الفنية للسيدة العجوز هذا الموسم.
ماندزوكيتش يُضحي من أجل ترك يوفنتوس




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