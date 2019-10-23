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نادين نسيب نجيم: “بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب !”



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



عبرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن غضبها بعد لجوء السلطات الى القوة لاعادة فتح الطرقات التي قطعها المحتجون.

وقالت نادين نسيب نجيم في تغريدة عبر حسابها على تويتر: “طيب بدكم تفتحوا الطرقات ؟؟؟ هيك صارت ماشي رح ننزل على ساحة الشهداء كل لبنان!!! لح ينزل !! و ما حدا لح يروح على شغله و لا على جامعته و لح نعطل البلد لحد ما ناخد حقوقنا !”

 وتابعت نادين نسيب نجيم: “لح نضل تحت لآخر نفس و ما حدا لح يتزحزح من مطرحه بدي شوف كيف بده يمشي البلد بلا الشعب !”.


وكان الجيش اللبناني قد دعا المواطنين إبقاء الطرق سالكة تسهيلاً لتنقل المواطنين واستقامة الدورة الحياتية, كما ذكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي.




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