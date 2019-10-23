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انتخاب بهاء ياسين رئيسا لمجلس طلاب اعدادية البطوف عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



جرت في مدرسة البطوف الاعدادية انتخابات لمجلس الطلاب في اجواء حضارية تنافس على رئاسة مجلس الطلاب اربعة مرشحين واسفرت الانتخابات عن انتخاب الطالب بهاء ناظم ياسين رئيسا والطالبة ريم بشير نصار نائبة له.


اشرفت على الانتخابات مديرة المدرسة رفاء ياسين والمربي الشيخ معين الصح.

نائبة رئيس مجلس الطلاب ريم نصار :من ضمن برنامجنا الانتخابي موضوع مكافحة العنف المستشري في مجتمعنا العربي من خلال فعاليات متعددة سيقوم بها مجلس الطلاب ورفع المستوى التعليمي في المدرسة من محاضرات علمية ومهنية بكل المواضيع ونامل ان يوفقنا الله بتحقيقي برنامجنا الانتخابي الذي قدمناه للطلاب في اعدادية البطوف .




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