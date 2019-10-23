وزير, العدل:, العقوبات, الجديدة, على, ايران, هي, رسالة, لتغيير, نهجها,

اعتبر وزير العدل مير اوحانا ان فرض عقوبات اقتصادية على ايران يشكل رسالة واضحة لطهران مفادها انه يجب على القادة الايرانيين تغيير سلوكياتهم. وقد رحب الوزير اوحانا بالدعوة التي وجهتها مجموعة العمل المالي الدولية (فاتف) - المعنية بمكافحة عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب، الى الاسرة الدولية لتعمل على فرض عقوبات اقتصادية على ايران قائلا ان هذه الدعوة تندرج في هذا الاطار.

ويذكر ان هذه المجموعة اطلقت هذه الدعوة يوم الجمعة الماضي في ختام اجتماع لها في باريس بعد ان تبين لها عدم التزام طهران بقواعدها الخاصة بالمواثيق الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب. ويشار الى ان دولة اسرائيل انضمت لتلك المجموعة قبل عشرة اشهر.